Bolsonaro augura que será inhabilitado por abuso de poder: "Los indicativos no son buenos"

El expresidente brasileño critica a Lula por haberse reunido con Maduro: "Todos debemos avergonzarnos"

MADRID, 19 Jun. 2023 (Europa Press) -

El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro ha señalado que augura que será inhabilitado por el Tribunal Superior Electoral (TSE) tras el juicio previsto para este jueves que le juzga por abuso de poder por atacar el sistema electoral y las urnas electrónicas.

"No entremos en pánico con el resultado que venga, aunque obviamente no quiero perder derechos políticos, puesto que quiero seguir aportando a mi país", ha declarado el expresidente, que ha señalado que su equipo legal reconoce que "los indicativos no son buenos" pero que está "tranquilo".

Bolsonaro también aprovechó la ocasión para criticar a su sucesor, Luiz Inácio Lula da Silva, por haberse reunido con el mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro. "Todos debemos avergonzarnos de una reunión del actual presidente, no con embajadores sino con dictadores", ha declarado sosteniendo que "esto no es democracia".

Por otro lado, se ha disculpado por acusar sin pruebas de que las vacunas para la COVID-19 tenían óxido de grafeno, una sustancia que aseguró que se "acumula en testículos y ovarios". "Hubo un error por mi parte. Como sabéis, estoy entusiasmado con el uso potencial del óxido de grafeno, razón por la cual sin querer relacioné la sustancia con la vacuna, hecho que fue desmentido en 2021", ha asegurado en su perfil de la red social Facebook.

El Ministerio Público Electoral (MPE) de Brasil se manifestó a favor de inhabilitar a Bolsonaro al considerar que existen indicios de que incurrió en un delito de abuso de poder por atacar al sistema electoral durante una reunión en julio de 2022 con embajadores. En el caso de que el TSE se muestre de acuerdo con la Fiscalía electoral, el exmandatario puede ser inhabilitado para presentarse a cualquier proceso electoral durante los próximos ocho años, impidiendo así concurrir en las próximas presidenciales.

Esta acusación es una de la 16 investigaciones que Bolsonaro tiene abiertas en el TSE. Asimismo, también está en el punto de mira por difundir información confidencial en uno de sus directos semanales en redes sociales acerca de supuestos ataques informáticos al TSE, que finalmente no supusieron problema alguno, pero que él utilizó para sustentar sus teorías acerca de la fragilidad del sistema.

En última instancia, se ha incluido también el llamado "borrador golpista" que se encontró en casa del que fuera su ministro de Justicia y exsecretario de Seguridad de Brasilia, Anderson Torres, en el que se recogía una serie de pautas en caso de derrota en las elecciones.

Europa Press