Bolsonaro, bajo riesgo de prisión en Brasil por publicaciones en redes sociales

Un juez de la Corte Suprema de Brasil advirtió este lunes al expresidente Jair Bolsonaro sobre la posibilidad de decretar su "prisión inmediata" por el "incumplimiento" de una prohibición de manifestarse en redes sociales.

La presión judicial se incrementa contra el exmandatario (2019-2022), que enfrenta un juicio en el máximo tribunal por tentativa de golpe de Estado contra el presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva en 2022.

El líder de la derecha y la ultraderecha brasileña, obligado a usar tobillera electrónica y a cumplir otras medidas cautelares desde la semana pasada debido a una investigación por presunta obstrucción a la justicia, hizo declaraciones a los medios este lunes, que rápidamente fueron replicadas en redes, lo que motivó la advertencia judicial.

El juez del Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes exhibió publicaciones de cuentas en X, Instagram y Facebook con videos, imágenes y texto de la intervención de Bolsonaro ante periodistas en el Congreso, según un documento judicial al que tuvo acceso este lunes la AFP.

Según Moraes, el exmandatario, de 70 años, "pronuncia un discurso para ser mostrado en las plataformas digitales".

El juez llamó a los abogados de Bolsonaro a prestar esclarecimientos en un plazo de 24 horas "sobre el incumplimiento de las medidas cautelares impuestas, bajo pena de decretar su prisión inmediata".

En una decisión anterior este lunes, Moraes había advertido que cualquier difusión de intervenciones públicas de Bolsonaro en las plataformas constituiría una violación de las medidas y el expresidente se arriesgaba a ser detenido.

Bolsonaro, sin embargo, denunció lo que considera un acto de "cobardía" en su contra.

La Corte Suprema decidió mantener las restricciones que Moraes impuso a Bolsonaro, por cuatro votos a uno, en una sesión virtual que terminó casi a la medianoche.

Bolsonaro exhibe tobillera

La advertencia del juez fue condenada por diputados y senadores bolsonaristas que se reunieron este lunes con el expresidente en el Congreso.

"Otra orden de censura", denunció en rueda de prensa el diputado Sóstenes Cavalcante, líder del Partido Liberal de Bolsonaro en la Cámara Baja.

El portal Metropoles de Brasilia informó que el exmandatario brasileño había cancelado una entrevista que daría por sus redes sociales.

Pero Bolsonaro se plantó ante las cámaras para mostrar por primera vez la tobillera electrónica que lleva en su pie izquierdo.

"Eso aquí es un símbolo de la máxima humillación", dijo. "Lo que vale para mí es la ley de Dios", añadió en rechazo a las decisiones judiciales. Bolsonaro no publicó el discurso en sus cuentas propias pero sus hijos y aliados, y varios medios de comunicación, sí lo hicieron. - Visa revocada - El cerco judicial sobre Bolsonaro ha provocado un duelo diplomático entre Estados Unidos y Brasil. El presidente estadounidense Donald Trump anunció aranceles del 50% para las exportaciones brasileñas a partir de agosto por lo que considera una "caza de brujas" contra su aliado. El republicano ha insistido en que Brasil "cambie de rumbo" y "deje de atacar" al ultraderechista. Lula, de su lado, ha denunciado un "chantaje inaceptable". Moraes justificó el viernes las restricciones sobre Bolsonaro al acusarlo de incitar "actos hostiles" de Estados Unidos contra Brasil para obstruir el juicio que enfrenta por una presunta intentona golpista en 2022. Eduardo Bolsonaro, uno de los hijos del expresidente, se apartó en marzo de su cargo de diputado y se mudó a Estados Unidos, donde lleva adelante una campaña para que el gobierno de Donald Trump interceda por su padre. Para Moraes, Bolsonaro y su hijo buscan "someter el funcionamiento de la corte suprema (de Brasil) a los Estados Unidos". Washington revocó las visas de Moraes y otros jueces por su papel en el juicio contra Bolsonaro por intento de golpe. Además de llevar tobillera electrónica y no usar redes sociales, el juez le ordenó al exmandatario no acercarse a embajadas o autoridades de otros países. También debe permanecer en su casa por las noches y los fines de semana, aunque él negó tener planes de huir de Brasil. rsr/mel