Bolsonaro condiciona su presencia en los debates electorales a no ser preguntado por los asuntos de su familia

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha asegurado que en esta ocasi√≥n s√≠ participar√° en los debates electorales del pr√≥ximo a√Īo de cara a las presidenciales prevista para octubre de 2022, pero ha condicionado su presencia a no ser cuestionado por asuntos que tengan que ver con su familia y amigos.

"Para hablar de mi mandato, hasta de mi vida personal, sin problema, pero que no entren en cosas de mi familia, de amigos, porque ser√° algo que no nos llevar√° a ning√ļn lado", ha advertido Bolsonaro durante una entrevista concedida a la cadena brasile√Īa RedeTV.

"Mi intenci√≥n es participar en los debates. No pude la √ļltima vez porque todav√≠a estaba convaleciente", ha recordado Bolsonaro en relaci√≥n al ataque con cuchillo del que fue v√≠ctima en septiembre de 2018 durante un acto de campa√Īa.

"Por mi parte no va a guerra, tengo cuatro a√Īos de mandato para mostrar lo que he hecho hasta ahora", pero "no puedo aceptar provocaciones, cosas personales", porque con ello "se huye de la finalidad de un buen debate", ha sostenido.

Bolsonaro pone así sobre aviso a quienes podrían estar preparados para cuestionarle acerca de las disputas legales en las que están actualmente inmersos algunos de sus familiares y aliados.

Son los casos de sus hijos Fl√°vio, de Patriotas, y Carlos, de Republicanos, sospechosos de participar en una trama conocida como las 'rachadinhas' con la que desviaban a sus bolsillos parte del salario p√ļblico que percib√≠an sus asesores personales, elegidos a cambio de estos acuerdos bajo mesa.

El otro caso es del otro de sus hijos, Renan Bolsonaro, investigado por la Policía Federal por un supuesto delito de tráfico de influencias.