Bolsonaro confirma allanamiento policial y niega falsificar certificado de vacunación

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro confirmó que la policía allanó este miércoles su casa en Brasilia y confiscó su celular, en el marco de una investigación sobre acusaciones de que falsificó su certificado de vacunación contra el covid-19, lo cual él negó.

"No hay adulteración (de datos) de mi parte. No me vacuné, punto, eso nunca lo negué", dijo el exmandatario ultraderechista (2019-2022) en declaraciones a periodistas frente a su residencia en la capital brasileña, en la que acusó a las autoridades de "fabricar un caso".

Mls/ad

AFP