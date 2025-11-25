Bolsonaro debe comenzar a cumplir sentencia de 27 años por intento de golpe de Estado

BRASILIA, 25 nov (Reuters) - El Supremo Tribunal Federal de Brasil ordenó el martes al expresidente Jair Bolsonaro que comience a cumplir su condena de más de 27 años de prisión por un delito de conspiración para un golpe de Estado, según un documento judicial.

El juez Alexandre de Moraes ordenó a Bolsonaro que comenzara a cumplir su condena en la sede de la Policía Federal en Brasilia, donde permanece detenido desde el sábado. Bolsonaro fue sentenciado en septiembre a 27 años y tres meses de prisión por planear un golpe de Estado tras perder las elecciones de 2022 frente a Luiz Inácio Lula da Silva.

El líder derechista llevaba más de 100 días bajo arresto domiciliario en Brasilia por violar medidas cautelares en un caso separada por supuestamente cortejar la injerencia de Estados Unidos en su favor.

(Reporte de Luciana Magalhaes y Ricardo Brito en Brasilia; Editado en español por Martín Vargas)