Bolsonaro deja el hospital para volver a prisión tras pasar más de una semana internado

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro dejó este jueves el hospital de Brasilia donde se encontraba internado desde hacía más de una semana tras ser operado de una hernia inguinal para regresar a prisión, donde cumple una condena por golpismo, constató un periodista de la AFP.

Preso desde noviembre, Bolsonaro salió del Hospital DF Star con su auto escoltado por varias motos policiales y debe regresar a la pequeña habitación de una sede policial donde purga 27 años por un intento de golpe de Estado en 2022.

La corte suprema negó este jueves un pedido de la defensa para que Bolsonaro obtenga prisión domiciliaria por motivos de salud.