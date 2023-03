Bolsonaro descarta a su esposa para 2026: "No tiene experiencia" y "tenemos una hija de 12 años"

MADRID, 30 Mar. 2023 (EUROPA PRESS

El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro ha descartado este jueves que su esposa, Michelle, tal y como se había venido rumoreando, vaya a ser candidata para las elecciones de 2026. "No tiene experiencia (...) - ella está fuera de todo eso, no lo quiere. Tenemos una hija de 12 años", ha dicho a su vuelta de Estados Unidos.

Recibido al grito de 'el capitán ha vuelto', Bolsonaro ha acudido a la sede del Partido Liberal (PL) tras salir a toda prisa del Aeropuerto Internacional de Brasilia, donde aterrizó a primera hora de la mañana de este jueves, donde se ha reunido con congresistas y líderes de la formación.

Bolsonaro ha incidido en la falta de experiencia de su esposa, aunque ha puesto en valor que "ahora ella quiere colaborar", así como el "trabajo excepcional" que ha venido haciendo estos años con "personas discapacitadas", según se ve en los vídeos del acto a los que ha tenido acceso el diario 'O Globo'.

"Yo tuve dificultades para ser presidente, incluso con años de Congreso", ha dicho en el acto a puerta cerrada en la sede del partido. "No la voy a prohibir, hablaremos, pero ella no tiene ese interés. Con todo el respecto a la señora Michelle Bolsonaro, ella no tiene experiencia política", ha zanjado, evitando responder si ella podría ser una buena presidenta.

La posibilidad de una candidatura de Michelle para las presidenciales de 2026 ha sonado con fuerza en las últimas semanas, después del desgaste de un Bolsonaro, que corre el riesgo de ser inhabilitado por las varias querellas que tiene abiertas en el Tribunal Superior Electoral (TSE) y porque no se descarta que pueda ser investigado por el escándalo de las joyas saudíes o los ataques del 8 de enero.

Bolsonaro también ha querido agradecer a los diputados y senadores del PL presentes en el acto por su trabajo en el Congreso, el cual está entorpeciendo todo aquello que el nuevo Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva quiere hacerle a Brasil.

"El Parlamento nos enorgullece por las medidas, por la forma de actuar ahí dentro, haciendo lo que se tiene que hacer y demostrándoles a esos que por ahora, y mientras le dure poco el poder, no van a hacer lo que bien quieren con el destino de nuestra nación", ha celebrado el expresidente.

"Tenemos el balón en nuestro tejado. Estoy seguro de que llevarán al país a puerto seguro", ha confiado Bolsonaro, cuyo partido es la primera fuerza de la Cámara de Diputados, con 99 escaños, y la segunda del Senado, con doce.

También ha aprovechado la ocasión para deslizar que el Gobierno de Lula le estaría lanzado un "mensaje" al haberle despojado de los dos coches blindados a los que tenía derecho hasta el lunes, aunque luego acto seguido ha reconocido que "no está claro" si era obligación del Palacio del Planalto mantenérselos.

"Hasta el lunes, tenía derecho a dos coches blindados, después del anuncio de mi llegada, Casa Civil me los retiró", ha protestado Bolsonaro, quien ya ha dicho que acudirá a las autoridades para requerirlos de nuevo porque se siente "preocupado" por el auge de los grupos criminales.

"No tengo un pecho de acción, no es una actitud racional la de este Gobierno. Yo nunca perseguí a ningún expresidente durante mi mandato. Todo lo que se nos pidió, se concedió, incluso alguna cosa más. A la vuelta me anuncian, 'mira, ya no tienes más coche blindado'. Me están dando un mensaje, solo puedo entender eso", ha dicho.

De su paso por Estados Unidos, Bolsonaro ha destacado el hecho de haber estado residiendo estos tres meses en un estado republicano, el de Florida, en el que está todo aquello que el ansía para Brasil

"Es un sueño seguir a ese estado en muchas cosas buenas que tienen allí, la gran mayoría de las acciones son beneficiosas. Ese es el Estado brasileño que funcionó, todo lo de allí es aquello que queremos implementar aquí también", ha dicho.

"Allí es todo lo que queremos aplicar aquí también, la libertad de expresión, la propiedad privada, el tema de la criminalidad, el legítimo derecho a la defensa y lo que es lo más importante, libertad para trabajar, expresarse, no el Estado que se hincha para hacerse crecer", ha contado.

