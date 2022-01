Bolsonaro descarta acudir a la investidura de Boric y no explica los motivos para evitar "problemas"

Ya son cuatro las investiduras de presidentes de la izquierda latinoamericana a las que Bolsonaro no acude

MADRID, 12 Ene. 2022 (Europa Press) -

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha anunciado este miércoles que no acudirá el próximo 11 de marzo a la toma de posesión del presidente electo de Chile, Gabriel Boric, y ha evitado dar más detalles al respecto para no crear "problemas".

"No voy a entrar en detalles porque no soy de crear problemas con las relaciones internacionales. Brasil se lleva muy bien con todo el mundo, ya veremos quien va a la nueva investidura del presidente de Chile. Yo no iré", ha confirmado Bolsonaro en una entrevista para la agencia Gazeta Brasil.

Boric se impuso el pasado mes de diciembre en la segunda vuelta de las presidenciales chilenas al candidato de la extremaderecha Jos√© Antonio Kast. Si bien Bolsonaro no expres√≥ en ning√ļn momento p√ļblicamente sus preferencias, s√≠ lo hizo uno de sus hijos Eduardo Bolsonaro, quien confirm√≥ sus preferencia por Kast.

Brasil fue el √ļltimo pa√≠s de Latinoam√©rica en felicitar a Boric por su triunfo, cuatro d√≠as despu√©s de que se confirmara el resultado. Adem√°s de la investidura del mandatario chileno, tampoco est√° previsto que Bolsonaro acuda el 27 de enero a la toma de posesi√≥n de la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, por sus v√≠nculos con el Partido de los Trabajadores (PT) del expresidente Luiz In√°cio Lula da Silva.

En 2009, despu√©s de sufrir un golpe de Estado, el expresidente hondure√Īo Manuel Zelaya, esposo de Castro, volvi√≥ al pa√≠s y se refugi√≥ durante cuatro meses en la Embajada brasile√Īa en Tegucigalpa, lo que fue ampliamente criticado por un Bolsonaro, que por entonces ejerc√≠a como diputado.

A la espera de confirmación, lo más previsible es que en la toma de posesión de Castro sea el embajador de Brasil en Honduras, Breno Costa, quien represente al Gobierno de Bolsonaro; mientras que el vicepresidente, Hamilton Mourao, podría ser el elegido para la investidura de Boric, tal y como lo fue para las del presidente peruano, Pedro Castillo, y la del argentino, Alberto Fernández.