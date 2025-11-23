Bolsonaro dice a juez que paranoia generada por medicamentos le hizo manipular tobillera electrónica

SAO PAULO, 23 de noviembre (Reuters) -

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro dijo el domingo que tiene una "paranoia" inducida por los medicamentos que lo llevó a intentar forzar su tobillera electrónica, según mostró un documento al que tuvo acceso Reuters, un día después de que la policía federal lo puso bajo custodia por posible riesgo de fuga.

El sábado, el juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes ordenó la detención del exlíder derechista antes de una vigilia prevista de sus seguidores frente a su casa, que según el magistrado podría socavar la supervisión policial de su arresto domiciliario. También tomó nota de un informe policial que indicó que la tobillera había sido manipulada.

En una audiencia de custodia posterior a su detención, Bolsonaro negó cualquier intención de escapar del arresto domiciliario o de tratar de quitarse el equipo, según mostró el documento, ya que dijo que tenía una "alucinación" de que había un dispositivo de escucha dentro de la tobillera.

El juez que supervisó la audiencia decidió mantener la custodia policial, ya que se siguieron todas las normas legales durante la detención del exmandatario.

