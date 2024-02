El expresidente brasileño Jair Bolsonaro, inhabilitado políticamente, dijo este domingo que "no se puede aceptar" que se aparte a opositores del escenario político, en un acto en Sao Paulo que reunió a una multitud de seguidores.

"No podemos aceptar que un poder elimine del escenario político a quien quiera que sea, a no ser por un motivo justo. No podemos pensar en elecciones apartando a los opositores", afirmó el ultraderechista, declarado en 2023 inelegible por ocho años por abuso de poder.

Mls/app/db