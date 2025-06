Bolsonaro dice que el supuesto uso de sistemas de servicio de inteligencia para vigilar opositores es fantasía

BRASILIA, 21 jun (Reuters) - El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro afirmó el sábado que su supuesto uso de sistemas de la agencia de inteligencia Abin para vigilar a opositores a través de acciones paralelas del organismo es una fantasía creada para que no pueda presentarse a las elecciones de 2026.

"¿Por qué usaría un equipo como ese? (...) Quien usó ese equipo debe asumir la responsabilidad por ello", dijo Bolsonaro en una entrevista con periodistas a su salida del hospital Estrella DF, donde fue sometido a exámenes.

"Crearon la fantasía de que yo estaba vigilando a la gente, que quería saber dónde estaban A, B o C. No tiene sentido. ¿Se ha quejado alguien de que le vigilan? No", añadió.

El expresidente también dijo que, en su opinión, el informe que apunta a su participación es una "narrativa" creada para intentar sacarlo de las elecciones del próximo año "de una vez por todas".

El Tribunal Superior Electoral condenó a Bolsonaro por abuso de poder político y económico en 2023 y lo inhabilitó para ejercer cargos públicos hasta 2030.

La Policía Federal de Brasil dijo esta semana que Bolsonaro formaba parte de un núcleo político que definía directrices estratégicas como una organización criminal y que fue el "principal beneficiario" de las acciones paralelas de la agencia para espiar y atacar a opositores y difundir noticias falsas.

(Por Victor Borges; Editado en español por Javier Leira)