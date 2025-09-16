Bolsonaro es llevado a un hospital en Brasilia tras sentirse mal, dice su hijo

SAO PAULO, 16 sep (Reuters) - El expresidente brasileño Jair Bolsonaro fue trasladado a un hospital en la capital Brasilia después de que se sintió mal, dijo su hijo el martes.

Bolsonaro ha tenido problemas intestinales recurrentes desde que fue apuñalado mientras hacía campaña en 2018, incluyendo al menos seis cirugías relacionadas, la última de 12 horas en abril.

Su hijo Flavio dijo en una publicación en X que el exmandatario tenía hipo severo, vómitos y presión arterial baja.

Bolsonaro se sometió a una serie de tratamientos médicos en Brasilia el domingo, incluyendo pruebas de laboratorio y la extirpación quirúrgica de lesiones en la piel.

La semana pasada, el expresidente fue condenado por un panel del Supremo Tribunal Federal a 27 años y tres meses de prisión por planear un golpe de Estado después de que perdió las elecciones de 2022.

Bolsonaro ha estado bajo arresto domiciliario desde agosto. (Reporte de Andre Romani; Editado en Español por Manuel Farías)