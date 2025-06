Bolsonaro fue el principal beneficiario en la trama de espionaje, según la policía de Brasil

Por Ricardo Brito

BRASILIA, 18 jun (Reuters) - El expresidente brasileño Jair Bolsonaro presuntamente ayudó a orquestar un programa de vigilancia ilegal por parte de la agencia brasileña de inteligencia Abin para atacar a sus enemigos políticos durante su mandato, mostró el miércoles un informe de la policía federal. El informe, que publicó el Tribunal Supremo, dice que el grupo utilizó Abin para espiar y atacar a enemigos políticos e instituciones estatales y para difundir noticias falsas.

Las conclusiones, basadas en testimonios, documentos de operaciones de registro y otras pruebas, identificaron a Bolsonaro como el "principal beneficiario" de la vigilancia. El abogado de Bolsonaro, Celso Vilardi, dijo que aún no había revisado el informe policial y que no podía hacer comentarios. A pesar de implicar a Bolsonaro, la policía no lo acusó formalmente en el informe, que sí acusó a más de 30 personas. El juez del Tribunal Supremo Alexandre de Moraes dijo que hizo públicas las conclusiones después de que filtraciones dieran lugar a informaciones contradictorias en los medios de comunicación sobre el asunto el martes. La policía federal señaló posibles vínculos entre la investigación de la agencia Abin y una investigación sobre un presunto intento de golpe de Estado, en el que Bolsonaro ya está acusado.

La decisión sobre si acusar a Bolsonaro en el caso de vigilancia ha quedado en manos de la Fiscalía General de Brasil.

Entre los acusados formalmente se encuentra Carlos Bolsonaro, hijo del expresidente y concejal de Río de Janeiro, que según la policía formaba parte de la organización criminal. El hijo menor de Bolsonaro ha negado haber cometido delito alguno y dijo el martes que la investigación pretendía perjudicarle de cara a las elecciones del próximo año. Alexandre Ramagem, el exjefe de la agencia Abin bajo el gobierno de Bolsonaro, y Luiz Fernando Correa, el actual jefe de la agencia, también estaban entre las personas acusadas formalmente por la policía, mostró el informe. Ramagem fue acusado de formar parte de una organización criminal y de utilizar la agencia Abin para fines ilegales, mientras que Correa es sospechoso de obstruir la investigación policial sobre la agencia, dijo la policía. Ramagem no pudo ser localizado para hacer comentarios el miércoles, pero dijo en una publicación en la red social X el martes que analizaría las acusaciones una vez que tuviese acceso al informe policial. La agencia Abin no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios el miércoles. El martes pasado declinó hacer comentarios. (Información de Ricardo Brito en Brasilia; redacción de Andre Romani; edición de Kylie Madry y Leslie Adler; edición en español de María Bayarri Cárdenas)