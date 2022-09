Bolsonaro hace un mea culpa por sus dichos durante la pandemia

El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, dijo que lamentaba algunas de sus duras declaraciones sobre la pandemia de covid-19, en un raro pedido de disculpas en plena campaña, a tres semanas de la elección presidencial.

Durante una entrevista de más de cuatro horas para podcasts evangélicos el lunes por la noche, el jefe de Estado admitió haber "perdido la cabeza" cuando lanzó "no soy sepulturero", al ser cuestionado en 2020 por el número de muertes por covid.

"Soy un ser humano, lamento lo que dije, no lo diría de nuevo", insistió el presidente ultraderechista, en respuesta a una pregunta de Felipe Vilela, un rapero evangélico que dijo estar "triste" por aquellos dichos del mandatario, al día siguiente de la muerte de su suegro.

El presidente Bolsonaro también dijo que se arrepiente de haber mandado a comprar a los que pedían vacunas contra el covid-19 a "la casa de su madre", en 2021.

Brasil fue el segundo país más golpeado del mundo por la pandemia en cifras nominales, con más de 680.000 muertos.

"Soy el jefe de Estado. Lo sé. Lo lamento. No lo diría de nuevo (...). Puedes ver que desde hace un año mi comportamiento cambió. Estoy aprendiendo en esta posición", dijo.

Sin embargo, Bolsonaro no se retractó de sus comentarios sobre las vacunas que "pueden transformar (a las personas) en caimán", argumentando que era "una forma de decir".

Por otro lado, admitió haberse "equivocado" al decir en 2017, antes de asumir la presidencia, que había engendrado una niña después de cuatro varones "en un momento de debilidad".

Tildado regularmente de machista o racista, Bolsonaro también hizo un comentario irónico sobre el color de la piel de Felipe Vilela.

"¿Eres afrodescendiente? Eres un poco moreno, ¿no? Oh no, es un delito decir eso. ¿No has oído que soy racista?", ironizó.

lg/pt/mls/mel/ltl