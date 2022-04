Bolsonaro indulta en menos de 24 horas a uno de sus aliados condenado a prisión por amenazas al Supremo

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha otorgado en menos de 24 horas el indulto al diputado Daniel Silveira, condenado este jueves a ocho a帽os y nueve meses de c谩rcel por amenazas de muerte e incitaci贸n a la violencia contra los jueces del Tribunal Supremo.

Silveira, diputado aliado del Partido Laborista Brasile帽o (PTB, por sus siglas en ingl茅s), ha recibido el perd贸n de Bolsonaro incluso antes de que pudiera agotar todas las v铆as para apelar el veredicto, lo que ha generado dudas acerca de la viabilidad del indulto.

El indulto otorgado por Bolsonaro libera a Silveira de recalar en prisi贸n, no s铆 de la pena de inhabilitaci贸n para presentarse a un cargo p煤blico durante el tiempo que dure la sentencia. A su vez, deber谩 tambi茅n hacer frente a la multa econ贸mica de cerca de 192.000 reales (37.800 euros).

Por diez votos a favor, el Tribunal Supremo aprob贸 condenar a Silveira, ocho de los cuales siguiendo plenamente la resoluci贸n del relator del caso Alexandre de Moraes. Solo Nunes Marques apost贸 por su absoluci贸n, detalla el diario 'O Globo'.

Para De Moraes las declaraciones del aliado de Bolsonaro no est谩n dentro de los l铆mites de la libertad de expresi贸n puesto que no eran m谩s que "mentiras descaradas" y "actividades criminales" con el fin de enviar "un mensaje err贸neo" a la poblaci贸n acerca de la fiabilidad de los procesos electorales en Brasil.

"No son palabras en broma, sino graves amenazas", que "instigaban" al pueblo contra las instituciones, ha recalcado el juez De Moraes, quien record贸 algunas de estas aseveraciones aquella en la que Silveira asegur贸 que "el Supremo no existir谩, porque no lo vamos a permitir", o que el entonces presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE), Lu铆s Roberto Barroso, manipul贸 las elecciones de 2020.

"La Constituci贸n no garantiza la libertad de expresi贸n como escudo protector para la pr谩ctica de actividades il铆citas, para discursos de odio, discursos contra las instituciones", ha zanjado el juez.

La lectura de la sentencia ha estado marcada tambi茅n minutos antes por los intentos sin 茅xito de Silveira por acceder junto a uno de los hijos del presidente de Brasil, Eduardo Bolsonaro, a la sala del Tribunal Supremo, a pesar de que las normas por el coronavirus lo imped铆a. Su abogado, Paulo Faria, tampoco pudo al negarse a presentar la prueba de vacunaci贸n obligatoria.

Silveira, antiguo polic铆a militar al que se le acumularon las investigaciones internas por su labor, estuvo varios meses en prisi贸n preventiva despu茅s de que el a帽o pasado publicara un v铆deo en el que animaba a la poblaci贸n a no reconocer el Supremo y el Congreso, al mismo tiempo que ped铆a una intervenci贸n militar de las instituciones.

Despu茅s de ratificar su controvertida decisi贸n, algunos le han recordado a Bolsonaro sus declaraciones poco despu茅s de ser elegido presidente, cuando prometi贸 que actuar铆a duramente contra el crimen y la violencia por lo que indultar criminales ser铆a "lo 煤ltimo" que har铆a.