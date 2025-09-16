Bolsonaro ingresa al hospital por segunda ocasión desde que fue condenado por intento de golpe

RÍO DE JANEIRO (AP) — El expresidente brasileño Jair Bolsonaro fue al hospital el martes por segunda vez desde que fue declarado culpable la semana anterior por cargos de intento de golpe de Estado. El exmandatario recibió atención médica por padecimientos como vómitos y baja presión arterial, informó su hijo.

Bolsonaro acudió al mismo hospital en Brasilia el domingo pasado, después de presentar lesiones cutáneas. Los médicos dijeron en ese momento que los análisis revelaron un cuadro de anemia por deficiencia de hierro y signos de una neumonía reciente.

Bolsonaro presentó malestar el martes por "un fuerte ataque de hipo, vómitos y baja presión arterial", escribió su hijo, el senador Flávio Bolsonaro, en la red social X, agregando que la policía lo había llevado al hospital.

Un panel de jueces del Supremo Tribunal Federal declaró a Bolsonaro culpable el jueves pasado de intentar un golpe de Estado para mantenerse ilegalmente en el poder a pesar de su derrota electoral de 2022 ante el actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Fue sentenciado a 27 años y tres meses en prisión.

La sentencia no envía a Bolsonaro de inmediato a prisión. El panel del tribunal tiene hasta 60 días para publicar el fallo después de la decisión. Una vez que lo haga, los abogados de Bolsonaro tienen cinco días para presentar mociones de aclaración.

Bolsonaro ha negado haber cometido algún ilícito y ha dicho que es víctima de persecución política. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha estado de acuerdo y calificó el juicio como una "cacería de brujas", y en julio impuso aranceles del 50% sobre los productos procedentes de Brasil, mencionando entre sus argumentos el caso en contra de Bolsonaro y otros asuntos.

El expresidente, de 70 años de edad, ha estado bajo arresto domiciliario desde principios de agosto, luego de que el juez que preside el caso, Alexandre de Moraes, ha dicho que Bolsonaro había violado las medidas cautelares que se le impusieron. Bolsonaro lleva un dispositivo de rastreo en el tobillo.

De Moraes intensificó las medidas de seguridad a finales de agosto, ordenando que la policía realizara inspecciones de todos los vehículos que salieran de la residencia de Bolsonaro y mantuviera vigilancia constante en el exterior de la vivienda.

Bolsonaro ha sido hospitalizado en varias ocasiones desde que fue apuñalado durante un acto de campaña de cara a las elecciones presidenciales de 2018. En abril, se sometió a una cirugía por una obstrucción intestinal.

Se tiene previsto que los abogados de Bolsonaro presenten su pobre estado de salud como argumento en una solicitud de arresto domiciliario, en lugar de obligarlo a cumplir la sentencia en un centro de detención.

