Bolsonaro niega haber manipulado su cartilla de vacunación y recuerda que no se vacunó contra el coronavirus

El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro ha negado este miércoles tener cualquier tipo de relación con la manipulación de su cartilla de vacunación, en el marco de la investigación sobre el supuesto fraude en los datos del Ministerio de Salud, y ha recordado que no se vacunó contra el coronavirus.

"No he adulterado nada. No recibí la vacuna. Punto. En ningún momento dije que recibí la vacuna y no la recibí", ha dicho el expresidente ante los medios que le esperaban a las puertas de su casa en Brasilia, la cual ha sido registrada por la Policía Federal.

Bolsonaro ha explicado que su mujer, Michelle, cuyos datos de vacunación también están siendo investigados por supuesta manipulación, se vacunó en 2021 aprovechando un viaje a Estados Unidos, mientras que su hija, Laura de 12 años, no se vacunó.

De acuerdo con la investigación de la Policía Federal, los datos de vacunación de Bolsonaro y los suyos, así como de sus aliados y asesores, se habrían manipulado para poder lograr entrar a Estados Unidos, en donde no se permitía la entrada sin la pauta completa de inmunización contra el coronavirus.

Al igual que Bolsonaro, Michelle también se ha mostrado sorprendida por la orden de allanamiento de la Policía, asegurando que sus abogados todavía no han tenido acceso a la investigación y que solo el teléfono del expresidente ha sido requisado.

"Hemos sabido por la prensa que el motivo sería la 'falsificación de la cartilla de vacunación' de mi marido y de nuestra hija Laura. En mi casa, solo yo fui vacunada", ha querido aclarar la que fuera primera dama de Brasil en su cuenta de Twitter.

En el marco de la operación de la Policía, ha sido detenido, entre otros, el que fuera asesor cercano del expresidente, el teniente coronel Mauro Cid Barbosa. En la misma, por orden del juez del Tribunal Supremo, Alexandre de Moraes, Bolsonaro ha sido citado para declarar este miércoles.

El caso es una rama de una investigación más amplia contra las llamadas 'milicias digitales', a las que en este asunto en particular se acusa de manipular e introducir datos falsos en los sistemas del Ministerio de Salud, con el fin de sortear las restricciones que se impusieron durante la pandemia del coronavirus.

