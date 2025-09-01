Bolsonaro no asistirá a la fase final de su juicio que se abre el martes (abogado)
El expresidente brasileño Jair Bolsonaro no comparecerá ante la Corte Suprema durante la fase final
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
El expresidente brasileño Jair Bolsonaro no comparecerá ante la corte suprema durante la fase final del juicio en su contra por golpismo, que se inicia el martes y se extenderá hasta el 12 de septiembre, informó a la AFP uno de sus abogados.
El líder ultraderechista, de 70 años y que se encuentra en prisión domiciliaria, debe ser declarado inocente o culpable de haber conspirado para impedir la asunción de su sucesor, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, tras las elecciones de 2022.
Consultado sobre si el exmandatario estaría presente en la sala durante esta fase, su abogado Celso Vilardi respondió: "No asistirá".
ll/app/db
LA NACION
Otras noticias de Jair Bolsonaro
Más leídas
- 1
Lionel Scaloni: la inoportuna Finalissima con España y la reacción por De Paul, Paredes y Di María
- 2
La principal asociación de expertos en genocidio acusa a Israel en una resolución histórica
- 3
Langostas, autos de lujo y blindaje total: el misterioso y excéntrico viaje en tren de Kim a China
- 4
Los constitucionalistas advierten que prohibir la difusión de los audios de Karina Milei es un acto de censura y critican al juez que lo ordenó