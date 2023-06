Bolsonaro pide "juicio justo" antes de decisión que puede declararlo inelegible

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro (2019-2022) pidió este miércoles un "juicio justo", un día antes de que la corte electoral empiece a decidir su suerte en un proceso que puede dejarlo inelegible e impedirle disputar las presidenciales de 2026.

"No hay ninguna materialidad (fundamento) en el proceso. No debería haber otro resultado que no sea el archivado (...) Pido a los señores jueces que hagan un juicio justo", dijo el ultraderechista en una entrevista con el canal CNN Brasil.

El Tribunal Superior Electoral (TSE) juzgará a Bolsonaro a partir del jueves por críticas contra el sistema de votación electrónica en Brasil durante una reunión con embajadores en julio de 2022, antes de los comicios presidenciales en los que fue derrotado por el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva.

En su discurso ante los diplomáticos en la residencia presidencial de la Alvorada, Bolsonaro aseguró sin pruebas que buscaba "corregir fallas" del sistema de urnas electrónicas vigente con la "participación de las Fuerzas Armadas".

Y deslizó que la supuesta vulnerabilidad del sistema podía servir para manipular el resultado electoral en su contra.

Pero a horas de empezar a ser juzgado, el expresidente ultraderechista negó que aquel discurso representara "ataques" al sistema de votación, y aseguró que se limitó a exponer "cómo funcionan las urnas" a embajadores, "que no votan".

Se da casi por descontado que Bolsonaro, de 68 años, será condenado, dijeron a la AFP dos fuentes judiciales que han seguido el caso.

Si el jueves los miembros del TSE no llegan a votar, están previstas otras dos sesiones plenarias más, el 27 y 29 de junio.

Tampoco se descarta un aplazamiento del proceso, que podría suceder si uno de los siete jueces del TSE pide más tiempo para evaluar su decisión.

Bolsonaro aseguró el miércoles que lo "ideal" sería que algún juez pida tiempo de vista en el "inicio" del juicio.

Por último, señaló que, independientemente del resultado del juicio, desea seguir gravitando en la política.

"Quiero seguir trabajando, activo y colaborando con el futuro de Brasil", agregó.

