Bolsonaro planeó pedir asilo político a Milei en 2024, según la policía brasileña
La policía brasileña aseguró que el expresidente Jair Bolsonaro planeó pedir asilo al mandatario...
La policía brasileña aseguró que el expresidente Jair Bolsonaro planeó pedir asilo al mandatario argentino Javier Milei en 2024, según un informe en el que solicitó imputarlo a él y a su hijo por un presunto intento de obstruir un proceso judicial en su contra.
La Corte Suprema de Brasil debe dar entre el 2 y el 12 de septiembre su veredicto sobre la inocencia o culpabilidad de Bolsonaro en un juicio por un supuesto intento de golpe de Estado en 2022.
En el celular del expresidente se halló un documento consistente en "un pedido de asilo político" a Milei, fechado poco después de que la policía lanzara su investigación por golpismo en febrero de 2024, según el documento policial.
