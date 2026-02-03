Bolsonaro puede perder el grado de capitán del Ejército

El juicio ante el Tribunal Militar no constituye una revisión de la sentencia de la Primera Sala del Tribunal Supremo de Brasilia, que condenó al grupo por participar en el intento de golpe de Estado de 2022. Los jueces militares solo tendrán que determinar si las condenas penales hacen la situación incompatible con la carrera militar.

El procedimiento se ajusta a la Constitución, que prevé la declaración de indignidad para el cuerpo de oficiales del personal militar condenado a más de dos años de prisión cuando la condena penal sea firme.

Además de Bolsonaro, capitán de la reserva del Ejército, fueron condenados los generales Augusto Heleno, Paulo Sérgio Nogueira y Braga Netto, así como el almirante de la Armada Almir Garnier. (ANSA).