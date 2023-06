Bolsonaro se queja de que en su juicio del TSE incluyeron "hasta" los ataques del 8 de enero en Brasilia

El expresidente confirma su interés en presentarse a las elecciones locales de 2024

MADRID, 23 Jun. 2023 (Europa Press) -

El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro se ha quejado este viernes del proceso judicial que tiene abierto en el Tribunal Superior Electoral (TSE) y que le podr√≠a inhabilitar pol√≠ticamente durante los ocho pr√≥ximos a√Īos. "Han incluido hasta lo ocurrido el 8 de enero", ha protestado en relaci√≥n al d√≠a de los ataques.

Bolsonaro se refiere a la petición de la Fiscalía de incluir compo prueba en el proceso el decreto golpista, tal y como es conocido en Brasil, que se encontró durante el registro a la casa del que fue su secretario de Justicia, Anderson Torres, en esos momentos secretario de Seguridad de Brasilia.

"Espero que se haga justicia, tenemos aquel precedente de 2017, que sent√≥ jurisprudencia, que en el proceso original no se pueden agregar otros hechos como han hecho conmigo, incluyeron hasta lo ocurrido el 8 de enero de este a√Īo", se ha quejado Bolsonaro en una entrevista para R√°dio Ga√ļcha.

Bolsonaro también ha asegurado que con este proceso judicial, el TSE quiere crear un procedente a su costa. "Está haciendo algo más que cancelar el mandato, cancelar en origen, me están queriendo inhabilitar en origen", ha dicho, a la vez que ha pedido poder declarar ante el tribunal una vez emitan sus votos.

En ese sentido, ha dicho que espera poder tener una audiencia con el juez Raul Ara√ļjo Filho, primero en votar tras el relator, Benedito Gon√ßalves. "Raul es conocido por ser un jurista bastante apegado a la ley. A pesar de estar en un tribunal pol√≠tico electoral, hay una posibilidad de pedir una vista", ha confiado.

Con la sombra de la inhabilitación sobrevolando, Bolsonaro ha confirmado que su intención en presentarse a las elecciones municipales de 2024. "Quiero continuar con mi derecho y no hay nada que me pueda quitar mi derecho político, si no es una arbitrariedad", ha enfatizado el expresidente, quien también aspira a las de 2026.

"Quitándome mis derechos políticos seguiré sin estar muerto, pero prefiero poder disputar alguna cosa en 2026. Si me quitan ahora mis derechos políticos sin pruebas, sin algo concreto que haya hecho, será un crimen", ha dicho.

Este jueves comenz√≥ la primera sesi√≥n de su juicio en el que el TSE decide si cometi√≥ abuso de poder y uso de manera fraudulenta los recursos del Estado cuando reuni√≥ a m√°s de 70 embajadores y diplom√°ticos extranjeros en dependencias del Palacio del Planalto para intentar persuadirles, sin pruebas, de las supuestas deficiencias del sistema electoral brasile√Īo y las urnas electr√≥nicas.

Tras la lectura del caso y la presentaci√≥n de alegaciones, este martes contin√ļa el debate, en el que si cuatro jueces votan a favor, Bolsonaro podr√≠a salir ya inhabilitado. En caso de no haber consenso, la siguiente sesi√≥n ser√≠a el jueves.

En caso de que alguno de los jueces solicite más tiempo para analizar el caso, la votación aplazaría otros 30 días, pero al estar de vacaciones al cumplirse ese plazo, la siguiente reunión no tendría lugar hasta el 22 de agosto. El asunto podría alargarse 30 días, pero ya requeriría del aval del presidente del tribunal, Alexandre de Moraes.

