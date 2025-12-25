Bolsonaro se somete a cirugía por hernia doble

SAO PAULO (AP) — El expresidente brasileño Jair Bolsonaro se somete a una cirugía de doble hernia el jueves en un hospital de la capital del país, informó su familia.

Bolsonaro, quien ha estado hospitalizado desde el miércoles, cumple una condena de 27 años de prisión desde noviembre por un intento de golpe de Estado.

Se le concedió permiso judicial para salir de prisión después de que los médicos de la policía federal confirmaran que necesitaba el procedimiento. La cirugía en Brasilia durará unas cuatro horas, informó el equipo médico del hospital DF Star en un comunicado el miércoles.

Los médicos dicen que la doble hernia de Bolsonaro le causa dolor. El político derechista, que estuvo en el poder entre 2019 y 2022, ha pasado por varias otras cirugías desde que fue apuñalado en el abdomen durante un mitin de campaña en 2018.

El juez Alexandre de Moraes, quien supervisó el juicio a Bolsonaro y lo condenó a prisión, autorizó el procedimiento, pero negó la solicitud del expresidente de arresto domiciliario después de que salga del hospital.

Bolsonaro no tiene contacto con los otros reclusos en la sede de la policía federal en Brasilia, donde está detenido y donde su habitación de 12 metros cuadrados (alrededor de 130 pies cuadrados) tiene una cama, un baño privado, aire acondicionado, un televisor y un escritorio.

Tiene acceso libre a sus médicos y abogados, pero otros visitantes deben recibir aprobación del Supremo Tribunal. El miércoles, de Moraes autorizó a los hijos de Bolsonaro a visitarlo mientras está hospitalizado. Su esposa, Michelle Bolsonaro, lo acompaña.

El jueves temprano, su hijo mayor, el senador Flávio Bolsonaro, dijo a los periodistas antes de la cirugía que su padre había escrito una carta confirmando que lo había designado como candidato presidencial del Partido Liberal en las elecciones del próximo año. Flávio Bolsonaro anunció el 5 de diciembre que se postulará a las elecciones contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien busca un cuarto mandato no consecutivo.

El senador leyó la carta a los periodistas, y su oficina publicó una reproducción de la misma a los medios.

"Él representa la continuación del camino de prosperidad que comencé mucho antes de convertirme en presidente, ya que creo que debemos restaurar la responsabilidad de liderar Brasil con justicia, resolución y lealtad a las aspiraciones del pueblo brasileño", dijo Bolsonaro en la carta manuscrita, fechada el 25 de diciembre.

El expresidente y varios de sus aliados fueron condenados por un panel de jueces del tribunal por intentar derrocar el sistema democrático de Brasil tras su derrota electoral en 2022.

El complot incluía planes para asesinar a Lula, al vicepresidente Geraldo Alckmin y a de Moraes. También había un plan para fomentar una insurrección a principios de 2023.

Bolsonaro también fue condenado por cargos que incluyen liderar una organización criminal armada e intentar la abolición violenta del estado de derecho democrático. Ha negado cualquier delito.

