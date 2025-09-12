Bolsonaro sentenciado en Brasil, apagón en Cuba y más fotos de la semana en América Latina

En Haití, la población desplazada por la violencia de pandillas en la capital del país se refugió en un edificio gubernamental tras la extensión de la prohibición de vuelos comerciales estadounidenses debido al riesgo de que las pandillas ataquen los vuelos.

En Brasil, simpatizantes de Jair Bolsonaro reaccionaron a la condena de más de 27 años de prisión impuesta por el Supremo Tribunal Federal de Brasil al expresidente luego de declararlo culpable de intento de golpe de Estado para mantenerse en el cargo a pesar de su derrota electoral de 2022.

Esta fotogalería destaca algunas de las mejores imágenes noticiosas tomadas por los fotógrafos de The Associated Press en Latinoamérica y el Caribe publicadas entre el 5 y el 11 de septiembre de 2025.

Las imágenes fueron seleccionadas por la editora de fotografía de The Associated Press Leslie Mazoch en Ciudad de México.

