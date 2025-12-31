Bolsonaro será dado de alta el jueves, de acuerdo a boletín médico

BRASILIA, 31 dic (Reuters) - El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro recibirá el alta el 1 de enero, según un boletín médico del Hospital DF Star de Brasilia divulgado el miércoles, tras someterse a procedimientos para tratar una hernia e hipo.

"En principio, el alta ya está prevista (para mañana), salvo complicaciones", dijo el cardiólogo Brasil Caiado, que sigue el tratamiento del expresidente.

El equipo médico a cargo evaluará el estado de salud de Bolsonaro por la mañana, pero no puede decir cuándo podrá salir del hospital ya que eso es responsabilidad de la Policía Federal, agregó.

Según los médicos, Bolsonaro tuvo una respuesta positiva al tratamiento y se mostró más "disciplinado".

"Esperamos concluir este período de internación de forma muy positiva", señaló Claudio Birolini, uno de los médicos que acompaña al expresidente.

Bolsonaro, de 70 años, fue operado hace una semana de una hernia inguinal bilateral. Después de la cirugía inicial, tuvo que someterse a procedimientos para tratar el hipo persistente.

El expresidente fue autorizado por el ministro del Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, a salir de la Superintendencia de la Policía Federal en Brasilia, donde cumple una pena de prisión por intento de golpe de Estado, para ser internado. (Por Victor Borges; editado en español por Javier Leira)