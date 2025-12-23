Bolsonaro será operado el jueves de una hernia en Brasilia

Por Luciana Magalhaes

SAO PAULO/RÍO DE JANEIRO, 23 dic (Reuters) - El juez de la Corte Suprema de Brasil Alexandre de Moraes autorizó al expresidente Jair Bolsonaro a someterse el jueves a una intervención quirúrgica para tratar una hernia, según un fallo al que tuvo acceso Reuters.

Moraes había permitido la semana pasada a Bolsonaro salir de prisión -donde cumple una condena de 27 años por planear un golpe de Estado- para someterse al procedimiento, pero no se había fijado una fecha.

Los abogados del expresidente pidieron a primera hora del martes que fuera ingresado en el hospital DF Star de Brasilia para someterse a pruebas el miércoles y ser operado al día siguiente.

Bolsonaro, que fue apuñalado en el abdomen durante un acto de campaña en 2018, tiene un historial de hospitalizaciones y cirugías relacionadas con el ataque.

Más temprano el martes, el líder derechista canceló una entrevista con el medio de noticias Metropoles, citando razones de salud. Moraes le había autorizado a concederla desde la cárcel.

Los mercados financieros han estado muy atentos, ya que se esperaba que Bolsonaro apoyara formalmente a su hijo mayor, el senador Flavio Bolsonaro, para una candidatura presidencial en 2026.

"Está a punto de ser hospitalizado para una cirugía - algunos días se despierta sintiéndose bien, otros días peor. Hoy puede haber sido un día en que se despertó sintiéndose más mal", dijo el senador en un video publicado en las redes sociales. (Reporte de Rodrigo Viga Gaier; reporte adicional de Gabriel Araujo, Luciana Magalhaes y Fabricio de Castro; Edición de Rosalba O'Brien. Editado en español por Natalia Ramos y Javier López de Lérida)