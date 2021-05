Bolsonaro vuelve a atacar a Lula y promete "liberar de la plaga" del comunismo en las elecciones de 2022

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha recurrido este viernes al 'fantasma' del comunismo para arremeter contra el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva y contra el gobernador comunista de Maranhao, Flávio Dino, aprovechando su presencia en ese estado, prometiendo a los allí presentes que "serán liberados de esa plaga" tras las elecciones de 2022.

Como viene sucediendo en las √ļltimas semanas, Bolsonaro ha tenido tambi√©n tiempo para dedicar unos cuanto exabruptos para Lula, en especial despu√©s de que las √ļltimas encuestas est√©n dando como favorito al expresidente, despu√©s de que el Supremo anulase sus condenas por corrupci√≥n.

De Lula, quien esta semana ha admitido por primera vez en p√ļblico la posibilidad de presentarse a las elecciones de 2022, ha dicho en esta ocasi√≥n que es un "ladr√≥n" y que tendr√° como vicepresidente a un "sinverg√ľenza", aunque todav√≠a no se sabe qui√©n podr√≠a acompa√Īar el l√≠der del Partido de los Trabajadores (PT) en una posible candidatura.

"Les digo a todos aquellos que perdieron sus empleos en Maranhao que no fue culpa del Gobierno Federal. Quien cerró los comercios y les obligó a quedarse en casa, destruyendo millares de empleos fue el gobernador de su estado", ha dicho Bolsonaro, atacando esta vez a Dino, a quien ha comparado con el "dictador de Corea del Sur".

Sin que nadie le avisara de su error, Bolsonaro ha recurrido al sobrepeso del "dictador gordito de Corea del Sur" y a Venezuela para atacar a Dino y ha asegurado que "el comunismo no ha atinado en ning√ļn lado y no es en Brasil donde funcionar√°", por lo que ha pedido a los electores que "sientan aversi√≥n" cuando oigan hablar de esta ideolog√≠a y "no elijan de manera equivocada".

"All√≠ en Corea del Sur hay un dictadura y el dictador, ¬Ņno es un gordito? Venezuela es una dictadura tambi√©n, ¬Ņy no est√° gordo tambi√©n el dictador? ¬ŅY quien es el dictador gordito aqu√≠ en Maranhao?, ha preguntado Bolsonaro a unos simpatizantes encantados con estas ocurrencias.

La √ļltima encuesta realizada en Brasil hace una semana divulgada por Datafolha muestra como principal favorito para vencer en las generales de 2022, con el 41 por ciento de los votos, frente al 23 por ciento que lograr√≠a Bolsonaro. En caso de que hubiera una segunda vuelta, el l√≠der del PT se alzar√≠a con el 55 por ciento por el 32 por ciento del dirigente de extremaderecha.

Otra de las conclusiones que se desprenden de este sondeo es que Bolsonaro es el candidato que registra un √≠ndice de rechazo m√°s alto, ya que el 54 por ciento de los encuestados aseguran que no lo votar√≠an bajo ning√ļn concepto, casi veinte puntos porcentuales por arriba de Lula, a quien el 34 por ciento no le apoyar√≠an de ninguna manera.

Europa Press

