Bolt lanza FamilyProfile en España para controlar los gastos en viajes desde una sola cuenta
MADRID, 12 Ago. 2025 (Europa Press) -
Bolt ha presentado su nueva función FamilyProfile, que permite a una persona gestionar y pagar los viajes de hasta nueve personas más desde una única cuenta, según ha informado la plataforma de movilidad. "FamilyProfile está diseñado para hacer que el uso de servicios de movilidad bajo demanda sea más práctico para familias y redes de apoyo", ha señalado Bolt. Según datos de la compañía, entre el 2% y el 6% de los viajes solicitados a través de su aplicación se hacen actualmente para otra persona distinta del titular de la cuenta, lo que requiere una coordinación manual y el envío de detalles del trayecto. Además, Bolt ha resaltado que esta función es "especialmente útil" para padres y madres, personas cuidadoras o quienes prestan apoyo a familiares mayores que quizá no utilicen smartphones o aplicaciones de movilidad bajo demanda con frecuencia.
"En Bolt queremos que la movilidad bajo demanda se adapte a cómo se mueve realmente la gente. Family Profile es una función sencilla pero potente que permite apoyar a otras personas, ya sean familiares mayores o cualquier persona que nos importe, sin tener que coordinar cada trayecto", ha reseñado el director de Bolt en España, Daniel Georges.
