Bolt.Earth, la principal empresa dedicada a la infraestructura y el software para vehículos eléctricos de la India, se complace en anunciar que ha completado con éxito su ronda de financiación, en la que ha obtenido una inversión de 20 millones de dólares. Al frente de esta histórica ronda de financiación ha estado un consorcio de inversores, tanto antiguos como nuevos, entre los que figuran Union Square Ventures, Prime Venture Partners, ITIGO Funds y varios otros que comparten la visión de Bolt.Earth de un ecosistema de transporte sostenible y electrificado.

Bolt.Earth utilizará los fondos de la siguiente manera:

1. Expansión de la red de recarga: No hace mucho, Bolt.Earth alcanzó el hito de instalar con éxito más de 30.000 puntos de recarga de vehículos eléctricos en su red de recarga. La empresa cubre un amplio espectro de necesidades de carga, con opciones que van desde la carga lenta a la rápida, con potencias de 3,3 kW a 240 kW.

2. Mejora de los productos: La financiación servirá para hacer avanzar la cartera de productos destacados de la empresa, con una combinación equilibrada de puntos de carga lenta y rápida, que atienden a una clientela variada: Bolt.Earth Lite, Bolt.Earth Lite Connected, Bolt.Earth LEVAC, Bolt.Earth Level 2 y 3.

3. Puesta en marcha del sistema operativo: Bolt.Earth OS encarna el compromiso con un futuro más inteligente y seguro, que va más allá de la tecnología para prometer un mañana más ecológico. Para los fabricantes de equipos originales y los distribuidores de vehículos eléctricos que buscan actualizaciones sin problemas, nuestra plataforma de integración de código bajo permite convertir los vehículos eléctricos en vehículos definidos por software.

4. Incorporación de talentos: Bolt.Earth se dispone a contratar profesionales de primer nivel en una amplia gama de disciplinas, como tecnología, ingeniería y producto.

5. Expansión internacional: La financiación reforzará el ambicioso programa de Bolt.Earth de ampliar su presencia más allá de los mercados existentes, que busca catalizar la adopción de vehículos eléctricos en Asia, Europa, Sudamérica y Latinoamérica.

«Bolt.Earth ofrece un sistema operativo, una tecnología de plataforma conectada que ayuda a los fabricantes de equipos originales a desarrollar, operar y monitorear su red de recarga y sus vehículos. También seguimos ampliando nuestra red de recarga a un ritmo de aproximadamente 2000 nuevos puntos de recarga al mes. Además, actualmente tenemos más del 50 % de cuota de mercado en la red de recarga de vehículos eléctricos de la India y tenemos un papel dominante en la conexión del sistema operativo de vehículos eléctricos de la India con nuestros cargadores desplegados y vehículos definidos por software». - Sr. Jyotiranjan Harichandan, cofundador de Bolt.Earth

El Sr. Mohit Yadav, cofundador de Bolt.Earth, añadió: «Estamos encantados de contar con el respaldo de inversores visionarios que comparten nuestra pasión por transformar el ecosistema de los vehículos eléctricos. Esta recaudación de 20 millones de dólares forma parte del plan de la empresa para ampliar su alcance a todos los rincones del país e iniciar la era de los productos de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos “Made in India” en el mercado mundial».

Acerca de Bolt.Earth

Bolt.Earth ofrece soluciones de recarga para particulares, empresas, compañías del sector inmobiliario, operadores de flotas y la administración pública.

Para obtener más información, visite Bolt.Earth.

