Bolton, exasesor de Trump, se declara inocente de mal uso de información clasificada

Por Sarah N. Lynch y Jack Queen

GREENBELT, EEUU, 17 oct (Reuters) - John Bolton, el halcón de la seguridad nacional y exasesor de Donald Trump que se ha convertido en uno de los mayores críticos del presidente de Estados Unidos, se declaró el viernes no culpable de los cargos de manejo indebido de información clasificada.

Bolton, que fue acusado el jueves, es el tercer crítico prominente de Trump que se enfrenta a un proceso judicial en las últimas semanas, a medida que el mandatario prescinde de normas de décadas diseñadas para aislar a las fuerzas de seguridad federales de las presiones políticas.

Bolton, vestido con un traje azul oscuro y corbata granate, no habló con los periodistas a su llegada al juzgado de Greenbelt (Maryland) para entregarse.

"Inocente, señoría", dijo Bolton, de 76 años, ante el tribunal. Quedó en libertad bajo fianza y la vista del caso está prevista para el 21 de noviembre.

La acusación alega que Bolton compartió información sensible con dos de sus familiares para su posible uso en un libro que estaba escribiendo, incluidas notas sobre sesiones informativas de inteligencia y reuniones con altos funcionarios del gobierno y líderes extranjeros.

El abogado de Bolton, Abbe Lowell, dijo que su cliente no compartió ni almacenó ilegalmente ninguna información.

Trump ha presionado de forma activa a su fiscal general, Pam Bondi, para que presente cargos contra quienes considera sus adversarios.

El presidente presionó al Departamento de Justicia para que presente cargos contra el exdirector del FBI James Comey y la fiscal general de Nueva York, Letitia James, llegando incluso a expulsar a un fiscal que consideró demasiado lento. (Editado en español por Carlos Serrano y Javier López de Lérida)