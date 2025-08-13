Boluarte promulga en Perú ley de amnistía a militares cuestionada por organismos de DDHH

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, promulgó este miércoles una cuestionada ley de amnistía a militares y policías procesados por violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado que azotó al país entre 1980 y 2000.

"Hoy con la promulgación de esta ley de amnistía, el gobierno reconoce a los militares y autodefensas (civiles) que participaron en la lucha contra el terrorismo y la defensa de la democracia", dijo Boluarte durante una ceremonia en Palacio de Gobierno.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos y otros organismos internacionales consideran que la norma aprobada por el Congreso, por iniciativa de las fuerzas conservadoras, deja impunes delitos atroces y va directamente en contra de miles de víctimas.