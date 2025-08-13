LA NACION

Boluarte promulga en Perú ley de amnistía a militares cuestionada por organismos de DDHH

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, promulgó este miércoles una cuestionada ley de amnistía a...

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Boluarte promulga en Perú ley de amnistía a militares cuestionada por organismos de DDHH
Boluarte promulga en Perú ley de amnistía a militares cuestionada por organismos de DDHH

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, promulgó este miércoles una cuestionada ley de amnistía a militares y policías procesados por violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado que azotó al país entre 1980 y 2000.

"Hoy con la promulgación de esta ley de amnistía, el gobierno reconoce a los militares y autodefensas (civiles) que participaron en la lucha contra el terrorismo y la defensa de la democracia", dijo Boluarte durante una ceremonia en Palacio de Gobierno.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos y otros organismos internacionales consideran que la norma aprobada por el Congreso, por iniciativa de las fuerzas conservadoras, deja impunes delitos atroces y va directamente en contra de miles de víctimas.

LA NACION
Más leídas
  1. La Cicciolina apunta contra el estado italiano porque le bajaron la jubilación
    1

    La Cicciolina apunta contra el estado italiano porque le bajaron la jubilación

  2. La encuesta que muestra la mayor preocupación entre los empresarios
    2

    La encuesta que muestra la mayor preocupación entre los empresarios

  3. Qué edad tiene Claudio Contardi, el exmarido de Julieta Prandi
    3

    Qué edad tiene Claudio Contardi, el exmarido de Julieta Prandi

  4. Fito Páez y Eugenia Kolodziej se habrían separado tras diez años en pareja
    4

    Fito Páez y Eugenia Kolodziej se habrían separado tras diez años en pareja: los motivos

Cargando banners ...