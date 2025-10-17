Bomba explota frente al domicilio de un importante periodista de investigación italiano

ROMA, 17 oct (Reuters) - La explosión de una bomba frente a la casa de uno de los principales periodistas de investigación italianos a última hora del jueves dañó dos automóviles y una casa cercana y suscitó mensajes de solidaridad para el reportero por parte de compañeros y políticos.

Sigfrido Ranucci, presentador del programa semanal "Report" de la RAI, el programa de periodismo de investigación más conocido de Italia, lleva años bajo protección policial. Afirmó que tanto él como su redacción habían recibido numerosas amenazas de diversa índole, incluidas balas.

El periodista dijo el viernes a la RAI que el artefacto rudimentario, probablemente fabricado con explosivos pirotécnicos, fue colocado frente a la puerta de la casa de Ranucci en Campo Ascolano, a unos 30 kilómetros al sur de Roma.

Añadió que la explosión se produjo unos 20 minutos después de que él regresara a casa.

Los dos automóviles, de Ranucci y su hija, quedaron prácticamente destruidos. Nadie resultó herido y Ranucci dijo que "aparte del susto, todo está bien".

El periodista dijo que no podía decir si la bomba estaba relacionada con su trabajo. La agencia de noticias ANSA dijo que los fiscales antimafia habían abierto una investigación por daños criminales con agravantes de métodos mafiosos.

La primera ministra, Giorgia Meloni, condenó el "grave acto de intimidación" y añadió que "la libertad y la independencia de la información son valores esenciales de nuestras democracias, que seguiremos defendiendo".

El ministro del Interior, Matteo Piantedosi, dijo que se reforzaría la escolta policial de Ranucci.

"Report" ha chocado a menudo con el Gobierno, lo que ha llevado a varios miembros de la coalición derechista de Meloni —entre ellos el ministro de Economía, Giancarlo Giorgetti, el ministro de Industria, Adolfo Urso, su partido Hermanos de Italia y su jefe de gabinete, Gaetano Caputi— a demandar al programa. (Información de Giulia Segreti y Alvise Armellini; edición de Alex Richardson; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)