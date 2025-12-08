Bomba mata a más de 30 en el este de Congo tras choques entre ejército y milicia progubernamental

GOMA, República Democrática del Congo (AP) — La explosión de una bomba mató a más de 30 personas e hirió a otras 20 en el este de la República Democrática del Congo tras una disputa entre el ejército congoleño y una milicia progubernamental, a pesar de un acuerdo firmado en Washington y promocionado como un paso importante hacia la paz en el país.

Residentes y líderes de la sociedad civil dijeron a The Associated Press que las Fuerzas Armadas de la República Democrática del Congo (FARDC) y Wazalendo, la milicia que ha estado ayudando al ejército a combatir a los insurgentes, se enfrentaron antes de la explosión en la ciudad de Sange en la provincia de Kivu del Sur el domingo por la noche.

Más de 100 grupos armados luchan en el este de Congo, una zona rica en minerales cerca de la frontera con Ruanda, y el principal de ellos es el M23, respaldado por Ruanda. El conflicto ha creado una de las peores crisis humanitarias del mundo con más de siete millones de personas desplazadas, según funcionarios.

La explosión ocurrió menos de una semana después de que se finalizara un acuerdo de paz mediado por Estados Unidos entre las fuerzas armadas congoleñas y el grupo rebelde M23 en la parte oriental de Congo. Pero la lucha continúa, según residentes, sociedad civil y analistas.

“Los soldados de las FARDC venían del frente y querían llegar a la ciudad de Uvira", relató Faraja Mahano Robert, un líder de la sociedad civil en Sange.

"Una vez en Sange, se les ordenó no continuar, pero algunos no lo aceptaron. Fue entonces cuando comenzaron a dispararse entre ellos, y luego explotó una bomba, matando a muchas personas”.

Muchos residentes han huido en busca de seguridad, principalmente en dirección a Burundi, dijeron testigos el lunes.

“Esta mañana, nos despertamos un poco mejor, pero la gente sigue abandonando el área de Sange", declaró Amani Safari, un residente.

"Al este de la ciudad, hubo enfrentamientos entre los Wazalendo y las FARDC; dos soldados de las FARDC fueron asesinados alrededor de las 7:30 de la mañana”, agregó.

Otro residente, David Kaserore, comentó que "es difícil distinguir entre el enemigo y las FARDC, ya que están matando a todos los civiles. Exigimos que el gobierno ponga fin a esta guerra. Estamos cansados”.

El ejército no ha respondido a una solicitud de comentarios.

Mientras tanto, el presidente congoleño Félix Tshisekedi acusó a Ruanda en un discurso en el parlamento el lunes de violar el acuerdo de paz y de “organizar el saqueo de nuestros recursos naturales y desestabilizar nuestras instituciones”.

Tshisekedi y su homólogo ruandés, Paul Kagame, se reunieron con el mandatario norteamericano Donald Trump en Washington la semana pasada para firmar el acuerdo de paz. Elogiado por la Casa Blanca como un acuerdo “histórico”, el pacto siguió a esfuerzos de paz de varios meses y finalizó un pacto firmado en junio.

“El mismo día después de la firma, unidades de las Fuerzas de Defensa de Ruanda llevaron a cabo y apoyaron ataques con armas pesadas lanzados desde la ciudad ruandesa de Bugarama, causando daños humanos y materiales significativos”, dijo, calificando el incidente como una “agresión por poder” y refutando las afirmaciones de rebelión interna.

La semana pasada, los residentes dijeron que la lucha se había intensificado en el sur de Kivu a pesar del acuerdo. M23 y las fuerzas congoleñas se han acusado repetidamente de violar los términos de la tregua.

Hace poco el M23 tomó Goma y Bukavu, dos ciudades clave en el este de Congo, en una importante escalada del conflicto.

Los rebeldes en Congo están apoyados por unos 4.000 soldados de la vecina Ruanda, según expertos de la ONU, y en ocasiones han prometido marchar hasta la capital de Congo, Kinsasa, a unos 1.600 kilómetros (1.000 millas) al este.

Contribuyeron a esta nota los corresponsales Saleh Mwanamilongo en Bonn, Alemania y Jean-Yves Kamale en Kinsasa, República Democrática del Congo.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.