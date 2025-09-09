Bomba planeadora rusa mata a más de 20 personas en un pueblo del este de Ucrania

KIEV, Ucrania (AP) — Una bomba planeadora rusa impactó en un pueblo del este de Ucrania cuando se distribuían pensiones el martes y mató a más de 20 civiles, afirmó el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy.

La bomba golpeó el pueblo de Yarova en la región de Donetsk, señaló Zelenskyy en una publicación en Telegram.

"Francamente brutal", comentó sobre el ataque, instando a la comunidad internacional a hacer que Rusia pague económicamente por su invasión a través de sanciones adicionales.

"El mundo no debe permanecer en silencio", escribió Zelenskyy. "El mundo no debe permanecer inactivo. Estados Unidos debe tener una reacción. Europa debe tener una reacción. El G-20 debe tener una reacción. Hace falta una acción contundente para que Rusia deje de traer muerte".