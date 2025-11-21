Bomba rusa alcanza edificio residencial y mata a cinco en el sur de Ucrania

KIEV, Ucrania (AP) — Una bomba planeadora rusa impactó en un distrito residencial de la ciudad de Zaporiyia, en el sur de Ucrania, y mató a cinco personas, afirmaron las autoridades el viernes, mientras las fuerzas de Moscú continuaban atacando zonas civiles en el país.

El ataque nocturno, en el que 10 personas, incluyendo un adolescente, resultaron heridas, se produjo después de que se diesen a conocer detalles de un plan de Estados Unidos para poner fin a la guerra que comenzó hace casi cuatro años cuando Rusia invadió su país vecino.

Las autoridades ucranianas estaban valorando las propuestas, y el presidente del país, Volodymyr Zelenskyy, apuntó que espera hablar con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en los próximos días.

La bomba planeadora que golpeó Zaporiyia causó daños en algunos bloques de apartamentos de gran altura por tercera vez desde el inicio del conflicto, y destruyó un mercado local, explicó el jefe de la administración militar regional, Ivan Fedorov.

La potencia de ese tipo de proyectiles — un arma soviética adaptada lanzada por aviones rusos que vuelan a gran altitud— ha devastado durante meses las ciudades ucranianas en el frente. Kiev no cuenta con ninguna contramedida eficaz contra ellas.

En la ciudad sureña de Odesa, una ofensiva con drones rusos golpeó también un zona residencial durante la noche y cinco personas sufrieron lesiones, incluyendo un adolescente de 16 años.

Los ataques se produjeron dos días después de que un operativo ruso con aviones no tripulados y misiles causó 31 fallecidos —incluidos seis menores— y 94 heridos, de los cuales 18 eran menores, en la ciudad de Ternópil, en el oeste de Ucrania.

Según los servicios de emergencias, 13 personas siguen desaparecidas desde esa ofensiva que destruyó las plantas superiores de los bloques de apartamentos y provocó incendios.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.