Bombardeo aéreo del Ejército de Sudán en una clínica de Darfur causó al menos 12 muertos (ONG)

Un bombardeo con dron contra una clínica en la ciudad sudanesa de Nyala (oeste), que se encuentra bajo control paramilitar, mató al menos a 12 personas, indicó el domingo una ONG defensora de derechos humanos, que acusa al ejército de Sudán del ataque.

El bombardeo, realizado al mediodía del sábado, fue contra la clínica Yashfeen, en Nyala, la capital del Sur Darfur, según una fuente de colectivo Emergencia de Abogados.

La fuente, que habló con la AFP bajo condición de anonimato, señaló que el balance de muertos puede aumentar.

La guerra en Sudán, que ya lleva tres años, ha causado decenas de miles de muertos, desplazado a millones de personas y causado lo que Naciones Unidas calificó de "peor crisis humanitaria en el mundo".

Según el comunicado, murieron cuatro mujeres fuera de la clínica y un hotel cercano resultó dañado.

Varios niños que eran atendidos cuando el bombardeo resultaron heridos, según la misma fuente.

El ejército sudanés no comentó la información por el momento.

