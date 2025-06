Bombardeo de EEUU a Irán comenzó con una farsa

Por Phil Stewart y Idrees Ali

WASHINGTON, 22 jun (Reuters) - Cuando la operación "Martillo de Medianoche" se activó el sábado, un grupo de bombarderos B-2 despegó de su base en Misuri y se les vio dirigirse hacia la isla de Guam, en el Pacífico, en lo que los expertos consideran un posible posicionamiento previo a cualquier decisión estadounidense de atacar Irán.

Pero eran un señuelo. El verdadero grupo de siete bombarderos sigilosos B-2 con alas de murciélago voló hacia el este sin ser detectado durante 18 horas, manteniendo las comunicaciones al mínimo y repostando en pleno vuelo, según reveló el ejército estadounidense el domingo.

Cuando los bombarderos se acercaban al espacio aéreo iraní, un submarino estadounidense lanzó más de dos docenas de misiles de crucero de ataque terrestre Tomahawk. Aviones de combate estadounidenses volaron como señuelos delante de los bombarderos para barrer cualquier avión de combate o misil iraní.

El ataque contra los tres principales emplazamientos nucleares iraníes fue el mayor ataque operacional jamás realizado por bombarderos furtivos B-2 y la segunda operación más larga jamás realizada por un B-2, sólo superada por las que siguieron a los atentados del 11 de septiembre de 2001 contra Estados Unidos perpetrados por Al Qaeda.

Los bombarderos B-2 lanzaron 14 proyectiles GBU-57 de 30.000 libras cada uno. En la operación participaron más de 125 aviones militares estadounidenses, según el Pentágono.

Desde el punto de vista del ejército estadounidense, la operación fue un rotundo éxito táctico. El general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto, declaró a la prensa en el Pentágono el domingo que los iraníes fueron incapaces de disparar un solo proyectil contra los aviones estadounidenses y fueron sorprendidos totalmente desprevenidos.

"Los cazas iraníes no volaron y parece que los sistemas de misiles tierra-aire iraníes no nos vieron durante la misión", declaró Caine. "Conservamos el elemento sorpresa".

Caine dijo que las evaluaciones iniciales de los daños en combate indicaban que los tres emplazamientos atacados sufrieron daños y destrucción extremadamente graves, pero se negó a especular si alguna capacidad nuclear iraní podría seguir intacta.

El Secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, se mostró más confiado. "Está claro que hemos devastado el programa nuclear iraní", declaró junto a Caine en la sala de reuniones del Pentágono.

La operación 'Midnight Hammer' fue altamente clasificada, dijo Caine, "con muy poca gente en Washington sabiendo el momento o la naturaleza del plan". Muchos altos funcionarios de Estados Unidos no se enteraron hasta el sábado por la noche por la primera publicación del presidente Donald Trump en las redes sociales. Hegseth dijo que se necesitaron meses de preparativos para garantizar que el ejército estadounidense estuviera listo si Trump ordenaba los ataques. Caine dijo que la misión en sí, sin embargo, se llevó a cabo en cuestión de semanas. Lo que suceda a continuación no está claro. Los estados del Golfo, que albergan múltiples bases militares estadounidenses, estaban en alerta máxima el domingo mientras sopesaban los riesgos de un conflicto cada vez mayor en la región. En previsión de un posible retroceso, el ejército estadounidense también dispersó sus activos militares en Oriente Medio y reforzó la protección de sus tropas. Hegseth dijo que el ejército de Estados Unidos estaba posicionado para defenderse en Oriente Medio, pero también para responder contra Irán si sigue adelante con sus amenazas de represalias. La administración Trump dijo que no busca una guerra más amplia con Irán, y Hegseth dijo que se habían enviado mensajes privados a Teherán animándoles a negociar. Pero Trump también ha advertido a Irán de que Estados Unidos está preparado para atacar objetivos adicionales si es necesario, utilizando una fuerza mucho mayor. "Irán sería inteligente si prestara atención a esas palabras. Lo ha dicho antes, y lo dice en serio", dijo Hegseth. (Reporte de Phil Stewart e Idrees Ali, edición de Colleen Jenkins y Nia Williams. Editado en español por Natalia Ramos)