Bombardeo del ejército deja 19 guerrilleros muertos en Colombia
JIM WATSON - AFP

Bombardeos del ejército de Colombia contra un enclave guerrillero en la Amazonía dejaron 19 muertos pertenecientes a las disidencias de las FARC bajo el mando del rebelde más buscado del país, informaron el martes altos mandos militares.

El presidente Gustavo Petro ordenó el lunes "el bombardeo y la disolución militar" de esta organización comandada por alias Iván Mordisco, tras frustrados intentos de negociar la paz.

El almirante Francisco Cubides, comandante de las Fuerzas Militares, dijo en una rueda de prensa que las operaciones fueron en "la madrugada del 10 de noviembre" y dejaron "19 terroristas muertos", una persona capturada y material militar incautado.

