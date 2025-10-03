Bombardeo en el este de Ucrania mata a 13.000 cerdos

Un bombardeo ruso con dron mató a unos 13.000 cerdos tras provocar un incendio en una granja del noreste de Ucrania, informaron los servicios de rescate este viernes.

"Cerca de 13.000 cerdos murieron tras un ataque con drones rusos contra una granja en la localidad de Novovodolazka", en la región de Járkov, en el noreste del país, informó el servicio de emergencias de Ucrania, y señaló que un empleado resultó herido.

Fotos difundidas por los rescatistas mostraron cadáveres de cerdos amontonados, parcialmente carbonizados por las llamas, bajo el techo destrozado de su establo.

Los animales estaban repartidos en ocho edificios que ocupaban algo más de 13.000 m², y todos los establos quedaron destruidos por el fuego, precisó la misma fuente.

Anteriores ataques rusos afectaron también a establos y zoológicos en territorio ucraniano, invadido por Rusia en febrero de 2022.

bur-asy/mad/pop/mr/sag/jvb