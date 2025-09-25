Bombardeo israelí mata a 11 palestinos, dice Defensa Civil de Gaza

Un bombardeo aéreo israelí contra una casa que albergaba desplazados en el centro de la Franja de Gaza mató el jueves al menos a 11 personas, informó a la AFP la Defensa Civil del territorio.

Israel ha intensificado en las últimas semanas su ofensiva contra el devastado territorio palestino, obligando a cientos de miles de personas a desplazarse.

"Once personas murieron y muchas más están desaparecidas o heridas después del bombardeo aéreo israelí de una casa donde se albergaban personas desplazadas al norte de Al Zawaida, en el centro de la Franja de Gaza", dijo Mahmud Basal, portavoz de la Defensa Civil.

Varios niños figuran entre los muertos, según los socorristas, y sus cuerpos fueron llevados a un hospital cercano.

En casi dos años de conflicto, las operaciones militares israelíes han dejado al menos 65.419 palestinos muertos, en su mayoría civiles, según el Ministerio de Salud de Gaza, gobernada por Hamás, cuyas cifras la ONU considera fiables.

La guerra fue provocada por el ataque del 7 de octubre de 2023 de Hamás contra Israel, que dejó 1219 israelíes muertos, en su mayoría civiles, según datos oficiales de Israel.

