Bombardeo ruso deja tres muertos en la ciudad ucraniana de Zaporiyia

Al menos tres personas murieron en un bombardeo aéreo ruso en la ciudad de Zaporiyia, en el sur de Ucrania, informaron el lunes las autoridades.

El ataque dejó también dos heridos, uno de los cuales se encuentra en estado grave, escribió en Telegram el jefe de la administración regional de Zaporiyia, Ivan Fedorov.

Precisó que el cuerpo de una mujer fue extraído de los escombros, con lo cual el saldo de muertos subió a tres.

Otros ataques rusos entre la noche del domingo y el lunes dejaron un herido en Kiev y otro en Sumi, según autoridades de esas localidades.

Del lado ruso, las autoridades reportaron previamente tres muertos y 16 heridos la noche del domingo en Crimea en un ataque ucraniano con drones.

bur-roc/mas/pc