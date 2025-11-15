Bombardeos a disidencias de ex-FARC dejan 7 menores muertos, dicen autoridades colombianas

BOGOTÁ (AP) — Siete menores reclutados murieron durante los recientes combates contra disidencias de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia lideradas por alias “Iván Mordisco” en una zona cercana a la frontera con Venezuela, confirmaron autoridades colombianas el sábado.

El director del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Ariel Cortés, señaló en un video difundido a la prensa que de los 20 cuerpos recibidos tras las operaciones militares desarrolladas el martes en el departamento del Guaviare, en el suroriente del país, siete son de menores de edad, cuatro femeninos y tres masculinos. La información fue ratificada por la defensora del Pueblo, Iris Marín, en un mensaje en la red social X.

Más temprano el sábado, la Defensoría del Pueblo había informado en un comunicado el fallecimiento de seis niños, niñas y adolescentes víctimas del reclutamiento forzado, recordando que el derecho internacional humanitario establece “límites estrictos”, aun en situaciones de conflicto, por lo que pidió tomar precauciones para proteger a menores reclutados. Admitió que las estructuras armadas ilegales los instrumentalizan “como escudos humanos”.

En respuesta a la Defensoría, el presidente colombiano Gustavo Petro escribió en X que “claro que es lamentable toda muerte y más de menores de edad. Pero si dejo avanzar los 150 hombres de Iván Mordisco que iban por la selva, entonces emboscan a 20 soldados jóvenes” que se encontraban cerca.

“Tomé, a riesgo, la decisión de salvarles la vida”, puntualizó el mandatario. “Es fácil teñir de rojo los mapas, es difícil reconocer los riesgos de recuperar el territorio”, concluyó.

El mandatario había suspendido los ataques contra grupos criminales poco después de asumir el cargo hace tres años, con el fin de reducir las posibilidades de que murieran menores, acusando a gobiernos anteriores de cometer “crímenes de guerra” por la muerte de niños durante la ofensiva contra grupos armados ilegales.

Pero el jueves, Petro informó que fue él quien dio la orden para ejecutar los dos últimos bombardeos, en el Guaviare y en Arauca, contra las estructuras de las disidencias lideradas por “Mordisco”, cuyo verdadero nombre es Néstor Gregorio Vera Fernández y quien es uno de los más buscados del país.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, señaló a inicios de semana que el bombardeo en el Guaviare dejó 19 muertos, pero no se ha revelado el número de víctimas o heridos del ataque en Arauca.

Según Sánchez, desde que Petro asumió el poder en agosto de 2022, se han realizado 13 bombardeos contra grupos ilegales, ocho de ellos en 2025.

Las autoridades pretenden debilitar las estructuras de Jaime Martínez y Dagoberto Ramos —de las ex-FARC— que pretenden atemorizar a la población, por lo que continuarán los operativos, dijo a la prensa el comandante de la tercera división del ejército, general Javier Hernández.

El sábado, un ataque “terrorista” con artefactos explosivos y armas en el corregimiento de Mondomo, departamento del Cauca, en el suroccidente del país, dejó cuatro soldados heridos y destrozos en viviendas, confirmó a la AP el ejército.

“Iván Mordisco” lidera estructuras de las disidencias de las FARC que no se acogieron al acuerdo de paz firmado por la guerrilla en 2016. La mayor parte de la disidencia abandonó el año pasado una mesa de negociación de paz que sostenía con el gobierno. Desde entonces, el cese al fuego bilateral se levantó y se agudizaron los enfrentamientos.