Bombardeos en Rusia y Ucrania dejan cinco muertos

Tres personas murieron el miércoles en un bombardeo en la región rusa de Bélgorod y otros dos en un ataque en la ciudad ucraniana de Jersón, en el sur, anunciaron las autoridades de ambos países.

El gobernador de la región de Bélgorod, en la frontera con Ucrania, informó en Telegram que un bombardeo "con misil" golpeó el pueblo de Maslova Pristan, donde una infraestructura quedó "parcialmente destruida".

El gobernador de Jersón, Oleksandr Prokudin, anunció a su vez que dos ancianos murieron en un ataque "de las tropas rusas" en la ciudad homónima.

Las tropas ucranianas liberaron este núcleo urbano en noviembre de 2022, tras seis meses de ocupación de Moscú. Pero el ejército ruso, desde entonces, sigue golpeando la urbe.

Desde su ofensiva a gran escala contra Ucrania en febrero de 2022, Rusia ha bombardeado masivamente el país, mientras que Kiev ha respondido con ataques con misiles y drones de menor envergadura.

Moscú atacó Ucrania la madrugada del miércoles con 183 drones, de los cuales 154 fueron derribados, según la Fuerza Aérea ucraniana.

El ejército ruso, por su parte, anunció haber neutralizado 53 drones ucranianos sobre nueve regiones, principalmente en el oeste de Rusia.

