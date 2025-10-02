Bombardeos israelíes en Gaza dejan al menos 13 muertos, incluido un miembro de Médicos Sin Fronteras

Los bombardeos israelíes mataron al menos a 13 personas en todo Gaza el jueves, informó la agencia de defensa civil del territorio, entre ellas un empleado de la organización benéfica francesa Médicos Sin Fronteras (MSF).

El portavoz de defensa civil, Mahmud Basal, cuya agencia de rescate opera bajo la autoridad de Hamás, dijo que 10 personas murieron en varios ataques aéreos en el centro de Gaza, mientras que otras dos murieron en el sur y un niño falleció en un bombardeo en Ciudad de Gaza, el mayor centro urbano del territorio.

El hospital Mártires de Al Aqsa en Deir el Balah informó haber recibido nueve cuerpos tras múltiples ataques en la zona.

Un fotógrafo de AFP vio varios cadáveres, algunos envueltos en sudarios blancos, en la morgue del hospital.

Entre ellos estaba Omar al Hayek, de 26 años, miembro del personal de MSF, quien murió en un bombardeo contra un grupo de civiles en el centro de Deir el Balah, según el hospital y su familia.

“Supimos que algunos de nuestros empleados habían resultado heridos y fueron trasladados al hospital Mártires de Al Aqsa”, indicó Karin Huster, jefa del equipo médico de MSF en Gaza.

“Cuando llegamos descubrimos que uno de nuestros colegas había muerto y otros cuatro resultaron heridos”, declaró a AFP.

“Las consecuencias serán trágicas para sus familias y para nuestro equipo. Basta de asesinatos, selectivos o no, esto es inaceptable”, subrayó.

El hospital Naser también confirmó las dos muertes en el sur, en la zona de Jan Yunis.

str-my-lma-jd/smw/mab/mb