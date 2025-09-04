Bombardeos israelíes expulsan a más palestinos de sus hogares en la ciudad de Gaza

Por Nidal al-Mughrabi

EL CAIRO, 4 sep (Reuters) -

Los bombardeos israelíes expulsaron el jueves a más palestinos de sus hogares en la ciudad de Gaza, mientras que miles de residentes desafiaron las órdenes israelíes de marcharse, permaneciendo en las ruinas del último avance israelí.

Las autoridades sanitarias de Gaza informaron de que el fuego israelí en todo el enclave había matado al menos a 28 personas el jueves, la mayoría de ellas en la ciudad de Gaza, donde las fuerzas israelíes han avanzado a través de los suburbios exteriores y se encuentran ahora a pocos kilómetros del centro de la ciudad.

Israel lanzó la ofensiva en la ciudad de Gaza el 10 de agosto, en lo que según el primer ministro Benjamin Netanyahu es un plan para derrotar definitivamente a los milicianos de Hamás en la parte de Gaza donde las tropas israelíes combatieron más duramente en la fase inicial de la guerra.

La campaña ha suscitado críticas internacionales debido a la grave crisis humanitaria en la zona, y ha provocado inusuales expresiones de preocupación dentro de Israel, incluidos relatos de tensiones sobre la estrategia entre algunos mandos militares y dirigentes políticos.

"Esta vez no voy a salir de casa. Quiero morir aquí. No importa si nos vamos o nos quedamos. Decenas de miles de los que abandonaron sus hogares también fueron asesinados por Israel, así que ¿para qué molestarse?", dijo a Reuters Um Nader, madre de cinco hijos de la ciudad de Gaza, a través de un mensaje de texto.

Los residentes afirmaron que Israel bombardeó los distritos de Zeitoun, Sabra y Shejaia de la ciudad de Gaza desde tierra y aire. Los tanques penetraron en la parte oriental del distrito de Sheikh Radwan, al noroeste del centro de la ciudad, destruyendo casas y provocando incendios en los campamentos de tiendas de campaña.

Israel no hizo comentarios inmediatos sobre estas informaciones. El ejército israelí ha dicho que está operando en las afueras de la ciudad para desmantelar los túneles de los milicianos y localizar armas.

Gran parte de la ciudad de Gaza quedó arrasada en las primeras semanas de la guerra, entre octubre y noviembre de 2023. Alrededor de un millón de personas vivían allí antes de la guerra, y se cree que cientos de miles han vuelto a vivir entre las ruinas, especialmente desde que Israel ordenó a la población que abandonara otras zonas y lanzó ofensivas en otros lugares.

Israel, que ahora ha ordenado a los civiles que abandonen de nuevo la ciudad de Gaza por su seguridad, afirma que 70.000 lo han hecho, dirigiéndose hacia el sur.

Responsables palestinos afirman que menos de la mitad de esa cifra se ha marchado, y que muchos miles siguen en la trayectoria del avance israelí.

EL "DESPLAZAMIENTO MÁS PELIGROSO" DE LA GUERRA

El desplazamiento podría poner aún más en peligro a los más vulnerables, entre ellos muchos niños que sufren desnutrición, dijo Amjad al-Shawa, director de la Red de ONG Palestinas, un grupo que agrupa a las ONG palestinas y que se coordina con la ONU y las agencias humanitarias internacionales.

"Este va a ser el desplazamiento más peligroso desde que comenzó la guerra", afirmó Shawa. "La negativa de la gente a marcharse a pesar de los bombardeos y las matanzas es señal de que han perdido la fe".

Responsables palestinos y de la ONU afirman que no hay ningún lugar seguro en Gaza, incluidas las áreas que Israel designa como zonas humanitarias.

La guerra ha provocado una crisis humanitaria en todo el territorio. Las autoridades sanitarias de Gaza afirman que 370 personas, entre ellas 131 niños, han muerto hasta ahora de desnutrición e inanición causadas por la grave escasez de alimentos, la mayoría en las últimas semanas. Israel afirma que está tomando medidas para mejorar las condiciones humanitarias en Gaza, incluido el aumento de la ayuda al enclave.

La guerra comenzó el 7 de octubre de 2023, cuando hombres armados dirigidos por Hamás atacaron el sur de Israel, matando a unas 1200 personas, la mayoría civiles, y tomando 251 rehenes en Gaza.

Desde entonces, la ofensiva israelí ha matado a más de 63.000 palestinos, la mayoría civiles, según las autoridades sanitarias locales, y ha dejado gran parte del territorio en ruinas.

Las perspectivas de un alto el fuego y de un acuerdo para liberar a los 48 rehenes restantes, 20 de los cuales se cree que siguen vivos, parecen escasas.

En las últimas semanas se han intensificado las protestas en Israel pidiendo el fin de la guerra y un acuerdo para liberar a los rehenes. (Información de Nidal al-Mughrabi y Emily Rose en Jerusalén; edición de Peter Graff; editado en español por Irene Martínez)