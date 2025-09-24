Bombardeos israelíes matan a 15 personas en Gaza, según la Defensa Civil

La Defensa Civil de la Franja de Gaza reportó la muerte de 15 personas la mañana del miércoles en bombardeos israelíes contra varias zonas del territorio palestino.

"Quince muertos después de la medianoche en la Franja de Gaza", dijo a la AFP Mahmud Basal, portavoz de la Defensa Civil.

Según los servicios de emergencia de Ciudad de Gaza, al menos siete personas murieron en tres bombardeos aéreos contra un almacén municipal y carpas donde se albergaban personas desplazadas.

Otras cinco personas murieron en dos ataques contra el campo de refugiados de Nuseirat, en el centro del territorio palestino, y tres más en bombardeos contra otras zonas de Ciudad de Gaza.

Israel anunció la semana pasada el lanzamiento de una campaña militar por tierra y aire en Ciudad de Gaza, el principal centro urbano del territorio palestino, buscando destruir al movimiento islamista Hamás, tras semanas de violentos bombardeos aéreos.

