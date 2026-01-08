Bombardeos sacuden Alepo mientras se intensifican choques entre el Gobierno sirio y los combatientes kurdos

ALEPO, Siria, 8 ene (Reuters) - Los combates entre las tropas gubernamentales sirias y los combatientes kurdos se intensificaron el jueves en la ciudad septentrional de Alepo, con un feroz intercambio de disparos que se prolongó durante la noche y con los equipos de rescate luchando por apagar los incendios provocados por los bombardeos.

Al anochecer, columnas de humo se elevaban sobre el horizonte de la ciudad y el estruendo de la artillería se oía en toda Alepo, mientras los combatientes kurdos intentaban repeler el avance de las tropas y aferrarse a los barrios bajo su control.

Los combates, que estallaron el martes, han obligado a más de 140.000 personas a abandonar sus hogares y han causado la muerte de al menos siete civiles, según las autoridades sirias.

El mortífero enfrentamiento entre Damasco y las autoridades kurdas, que se han resistido a integrarse en el gobierno central, supone un gran desafío para el presidente sirio, Ahmed al-Sharaa, que se ha comprometido a unificar el país tras 14 años de guerra civil.

El ejército sirio dio un plazo el jueves para que los residentes evacuaran los barrios en poder de las fuerzas kurdas en Alepo antes de lanzar nuevos ataques.

Las fuerzas kurdas, incluidas las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) y la Asayish, o fuerzas de seguridad interna, dijeron que habían hecho retroceder los ataques de las tropas sirias.

Fuentes sirias dijeron a Reuters que Estados Unidos estaba encabezando los esfuerzos para alcanzar un alto el fuego.

El jefe de las Fuerzas de Autodefensa, Mazloum Abdi, dijo que los ataques de las fuerzas gubernamentales y el despliegue de tanques habían socavado "las posibilidades de llegar a entendimientos, crear condiciones para peligrosos cambios demográficos y exponer a los civiles atrapados en los dos barrios al riesgo de masacres".

Dos funcionarios del gobierno declararon a Reuters que se estaban celebrando negociaciones sobre la retirada de las fuerzas kurdas de la ciudad.

La Asayish, en una declaración escrita, negó que sus fuerzas hubieran solicitado un paso seguro y pidió en cambio al gobierno de Damasco que retirara sus fuerzas.

El ministro turco de Asuntos Exteriores, Hakan Fidan, declaró el jueves en una rueda de prensa conjunta con su homólogo omaní que "los ataques perpetrados contra civiles en Alepo han exacerbado, por desgracia, las preocupaciones sobre las verdaderas intenciones de las Fuerzas de Autodefensa y han creado un panorama pesimista en relación con los esfuerzos de paz".

"La insistencia de las Fuerzas de Autodefensa en proteger lo que tienen a toda costa es el mayor obstáculo para lograr la paz y la estabilidad en Siria", añadió Fidan.

Turquía considera a las Fuerzas de Autodefensa, apoyadas por Estados Unidos y que controlan franjas del noreste de Siria, una organización terrorista y ha advertido de que emprenderá acciones militares si el grupo no respeta el acuerdo de integración.

Las Fuerzas de Autodefensa afirmaron que las advertencias de evacuación de Damasco antes de los bombardeos podrían constituir desplazamientos forzosos y crímenes de guerra según el derecho internacional humanitario.

Las autoridades kurdas establecieron una administración semiautónoma en el noreste de Siria y partes de Alepo durante los 14 años de guerra y se han resistido a integrarse plenamente en el gobierno islamista que asumió el poder tras el derrocamiento del expresidente Bashar al Assad a finales de 2024.

Damasco llegó a un acuerdo con las Fuerzas de Autodefensa el año pasado que preveía la plena integración para finales de 2025, pero los avances han sido limitados y ambas partes se acusan mutuamente de dar largas al asunto. (Reportes de Mahmoud Hasano y Karam al-Shaar en Alepo, Khalll Ashawi en Damasco, Jana Choukeir en Dubai, Huseyin Hayatsever en Ankara y Orhan Qereman en Qamishli. Escrito por Jana Choukeir y Maa Gebeily. Editado en español por Natalia Ramos)