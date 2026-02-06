Bombardeos ucranianos causan "graves daños" en la ciudad rusa de Bélgorod, según el gobernador

6 feb (Reuters) -

Los bombardeos nocturnos de Ucrania causaron "graves daños" en la ciudad rusa de Bélgorod, cerca de la frontera, según informó el gobernador de la región en la madrugada del viernes. Vyacheslav Gladkov, en un solemne video publicado en Telegram después de medianoche, dijo que las autoridades municipales estaban reunidas de emergencia para elaborar un plan de acción.

"No puedo darles las buenas noches, por desgracia, queridos amigos", dijo Gladkov en el video, grabado casi en la oscuridad.

"El enemigo ha bombardeado la ciudad civil de Bélgorod. Todo el mundo sabe que no tenemos objetivos militares. Se han producido graves daños. He salido a echar un vistazo".

No proporcionó detalles sobre los daños. Dijo que las autoridades no han habilitado alojamientos temporales.

Por otra parte, el gobernador de la región vecina de Briansk, en Rusia, dijo que Ucrania había atacado instalaciones energéticas con misiles del Sistema de Cohetes de Artillería de Alta Movilidad (HIMARS) y drones, lo que provocó cortes de electricidad en algunos asentamientos.

Rusia y Ucrania dijeron la semana pasada que habían detenido los ataques contra las infraestructuras energéticas del otro, pero no se pusieron de acuerdo sobre el plazo de la moratoria. Los ataques se reanudaron esta semana.

Los ataques denunciados tuvieron lugar durante las conversaciones de paz mediadas por Estados Unidos.

Una publicación en el canal ruso no oficial de Telegram Mash, que tiene fuentes en los servicios de seguridad, afirmó que los misiles habían alcanzado la ciudad, situada a unos 40 kilómetros de la frontera con Ucrania, y que se había cortado el suministro eléctrico en algunos distritos.

Reuters no pudo verificar inmediatamente estas informaciones. Ucrania no ha hecho ningún comentario al respecto.

En su discurso matutino, Gladkov dijo que continúan los trabajos para restablecer el suministro eléctrico.

"A día de hoy, no hemos podido restablecer completamente el suministro eléctrico en Bélgorod", afirmó.

Las fuerzas ucranianas han atacado regularmente Bélgorod y zonas cercanas de la región desde la invasión rusa de febrero de 2022.

Ucrania ha afirmado que los ataques con misiles y drones rusos contra la capital, Kiev, en enero dejaron sin electricidad a alrededor de un millón de personas. (Información de Reuters; edición de Tom Hogue y Michael Perry; edición en español de María Bayarri Cárdenas)