Bombarderos rusos realizaron un vuelo "planificado" al norte de Escandinavia

Bombarderos estratégicos rusos realizaron un vuelo "planificado" sobre los mares de Noruega y Barents, en el Ártico, lo que provocó que "aviones de combate de países extranjeros" los escoltaran, informó el jueves el Ministerio de Defensa de Moscú, citado por agencias rusas.

No se precisó la fecha de estos vuelos del modelo Tu-95, capaz de transportar armas nucleares, ni los países que desplegaron su aviación para vigilarlos.

"Los bombarderos estratégicos Tu-95MS (...) de las Fuerzas Aeroespaciales Rusas realizaron un vuelo planificado en el espacio aéreo sobre las aguas internacionales del mar de Barents y el mar de Noruega", al norte de Escandinavia y el noroeste de Rusia, indicó el ministerio, que precisó que la operación duró más de siete horas.

"En algunas etapas, los bombarderos estratégicos fueron acompañados por aviones de combate de países extranjeros", añadió.

La cartera precisó que este tipo de vuelos se realizan regularmente en muchas regiones del mundo y se llevan a cabo de conformidad con el derecho internacional.

A mediados de diciembre, Corea del Sur y Japón criticaron el vuelo de aeronaves militares rusas y chinas en las proximidades de su territorio, lo que les llevó a desplegar de urgencia aviones de combate.

Según Tokio, estas patrullas involucraron a dos Tu-95 que sobrevolaron el mar de Japón para reunirse con dos bombarderos chinos H-6 en el mar de China Oriental.