Bombas caseras fueron arrojadas antes del tiroteo de Sídney, pero no detonaron, según la policía

Por Renju Jose y Kirsty Needham

SÍDNEY, 22 dic (Reuters) - La policía australiana dijo que se lanzaron bombas caseras de tubo y pelotas de tenis a una multitud en la playa de Bondi, en Sídney, antes del tiroteo masivo, pero no detonaron, según documentos judiciales publicados el lunes.

Quince personas murieron y decenas resultaron heridas en el tiroteo masivo ocurrido el 14 de diciembre en Sídney, durante una celebración judía de Janucá. El ataque ha conmocionado al país y ha provocado llamamientos para que se endurezcan las leyes sobre armas de fuego y se redoblen los esfuerzos para acabar con el antisemitismo. Uno de los presuntos autores del ataque, Sajid Akram, de 50 años, abatido por la policía, poseía seis armas de fuego. Su hijo Naveed Akram, de 24 años, ha sido acusado de 59 delitos, entre ellos asesinato y terrorismo, según la policía. Los presuntos agresores llevaban planeado el ataque varios meses y visitaron el parque de la playa de Bondi para hacer un reconocimiento dos días antes, según una hoja informativa de la policía difundida por el tribunal.

Imágenes incluidas en el informe policial mostraban al padre y al hijo presuntamente entrenándose con armas de fuego en una zona rural aislada de Nueva Gales del Sur, el estado más poblado de Australia, que incluye Sídney. La policía encontró un vídeo grabado en octubre en el teléfono móvil de uno de los hombres armados en el que se los veía sentados frente a una imagen de una bandera de Estado Islámico y haciendo declaraciones en inglés sobre sus motivos para cometer el ataque, al tiempo que condenaban los actos de los sionistas. Poco después de las 2 de la madrugada (1500 GMT) del día del ataque, los hombres fueron captados en un vídeo de circuito cerrado de televisión transportando objetos largos y voluminosos envueltos en mantas desde una casa de alquiler de corta estancia en el distrito de Campsie hasta un automóvil, según el informe policial. Posteriormente se dirigieron a Bondi, hacia las 17:00 horas (0800 GMT).

La policía cree que los objetos envueltos en las mantas eran dos escopetas de un solo cañón, un rifle Beretta, tres bombas de tubo, una bomba en forma de pelota de tenis y un artefacto explosivo improvisado de grandes dimensiones.

La policía alega que los hombres arrojaron las bombas de tubo y la bomba de pelota de tenis a la multitud en el parque de Bondi antes de empezar a disparar, pero los artefactos explosivos no detonaron, según la declaración presentada ante el tribunal.

La policía dijo que más tarde encontró en la casa de Campsie piezas impresas en 3D para un componente de escopeta, material para fabricar bombas y copias del Corán. (Información de Renju Jose y Kirsty Needham en Sídney; edición de Michael Perry y Raju Gopalakrishnan; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)